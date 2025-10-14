É×ÉØ¤Î²ñÏÃ¡Ö1Æü¤Ë1»þ´Ö°Ê¾å¡×¤¬È¾¿ôÄ¶¡¡É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡Ö¤è¤¯ÏÃ¤¹¡×¡Ö»þ¤Ë¤Ï²æËý¤¹¤ë¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢1Æü¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£½µ´©¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤òÀéÍÕ¸©¤È°ñ¾ë¸©¤ÇÈ¯¹Ô¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö1Æü¤Ë1»þ´Ö°Ê¾å¡×¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡×¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷¤ª¤è¤Ó¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¼Ô1481¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¡Ö¤±¤ó¤«¤·¤¿ºÝ¤ÎÃçÄ¾¤ê¤ÎÊýË¡¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¡×¡Ê31.2%¡Ë¤ä¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¸µÄÌ¤ê¡×¡Ê30.9¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤µ¤º¡¢¼«Á³¤ËÃçÄ¾¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ç¤Ê¡Ö¤±¤ó¤«¤Î¸¶°ø¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÁê°ã¡×¡Ê21.3%¡Ë¡¢¡ÖÌµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÍÕ¡×¡Ê19.7%¡Ë¡¢¡ÖÀ¸³è½¬´·¡×¡Ê19.1¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö1Æü¤ÎÉ×ÉØ¤Î²ñÏÃ»þ´Ö¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö1»þ´Ö°Ê¾å¡×¡Ê55.7%¡Ë¤È²óÅú¡£¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ö30Ê¬Ì¤Ëþ¡×¡Ê32.6¡ó¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½9³ä¤ÎÉ×ÉØ¤¬ËèÆü¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ê9.6¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡Ö¼ç¤ËLINE¤ÇÏÃ¤¹¡×¡Ê2.1%¡Ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ê20.9¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤è¤¯ÏÃ¤¹¡×¡Ö»þ¤Ë¤Ï²æËý¤¹¤ë¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â18.5¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£