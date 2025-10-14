12Æü¤ËÂçÅò´Ä¾õÎóÀÐ¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¥¯¥ÞÌÜ·â¡¡14Æü¸áÁ°¤Þ¤Ç°äÀ×ÊÄº¿¡¡½©ÅÄ¡¦¼¯³Ñ»Ô¡¡
12Æü¡¢¼¯³Ñ»Ô¤ÎÂçÅò´Ä¾õÎóÀÐ¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¸áÁ°Ãæ¤Þ¤Ç°äÀ×¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤«¤éÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯³Ñ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸á¸å1»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¼¯³Ñ»Ô½½ÏÂÅÄÂçÅò»ú°ìËÜÌÚ¸å¥í¤ÎÂçÅò´Ä¾õÎóÀÐ¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËÂÎÄ¹Ìó80¥»¥ó¥Á¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢½¾¶È°÷¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Èー¥ó¥µー¥¯¥ë´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÜ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢12Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¤«¤é¤¤ç¤¦¸áÁ°¤Þ¤Ç°äÀ×¤òÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢14Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¤«¤é±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£