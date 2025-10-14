¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤¬Çß¼ò¤Ë¡¡ºî¼Ô¡¦ëÝ»³ÁÏ¤Î¸Î¶¿¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Çß¼ò¥»¥Ã¥È¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
¡¡ëÝ»³ÁÏ¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢´°Á´ÉÁ¤²¼¤í¤·¥é¥Ù¥ë»ÅÍÍ¤ÎÇß¼ò2ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿ÍÇß¼ò¡×¤¬11·î1Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛëÝ»³ÁÏÉÁ¤²¼¤í¤·¡Ö¥ß¥«¥µ¥Þー¥¯¡×¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦ëÝ»³ÁÏ¤ÎÆÃÊÌ´Æ½¤¤Î¤â¤È¼Â¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡£ëÝ»³¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®¤Ë¤Ï¡¢ëÝ»³¤Î¼Â²È¤Ç¤â±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ëÇßÇÀ²È¤¬¤¢¤ê¡¢Çß¼òÂ¢¤ª¤ª¤ä¤Þ¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤ª¤ä¤ÞÌ´¹©Ë¼¡Ë¤ÏÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿Çß¼ò¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®¤Ï¡¢»³´Ö¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÀ¶¤é¤«¤Ê¿å¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¡¢Çß¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿ÍÇß¼ò¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇºÎ¤ì¤¿ÎÉ¼Á¤ÊÆî¹âÇß¤äòô½ÉÇß¤ò»È¤¤¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬ÃúÇ«¤Ë»Å¹þ¤ß¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È½ÏÀ®¤µ¤»¤¿ËÜ³ÊÇß¼ò¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ëÝ»³¤Î¼Â²È¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿Çß¤ò°ìÉô»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ÏëÝ»³¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸¶²è¥é¥Ù¥ë¤òºÎÍÑ¡£¡ÖºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢²¿¤òÆÏ¤±¤¿¤é°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢ëÝ»³¼«¿È¤¬¹½ÁÛ¤·ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤ÏëÝ»³¤¬¡Ö¸Î¶¿¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥ß¥«¥µ¥Þー¥¯¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤Î¥Þー¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ëÝ»³¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ë¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤ª¤³¤·³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
