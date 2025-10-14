à¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î½÷¿Àá¤È¤Î·ëº§¤«¤é6Ç¯¡¢40ºÐ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¤¡¡×¡Ö¥¥é¥¥éÅê¹ÆâÁ¤·¤¹¤®¤ë¤¼¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤ë¡×
´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¹¬¤»3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡à¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î½÷¿Àá¤È¤Î·ëº§¤«¤é6Ç¯¡½¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎJOY(40)¤¬¸ø³«¤·¤¿°¦ºÊ¡¦¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á(36)¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËã°á¤Á¤ã¤ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¡Àè·î¡¢°¦¤·¤ÎMy¥ï¥¤¥ÕËã°á¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤¿°ì¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿!!ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ï²ÈÂ²¤ÇÇ®³¤Î¹¹Ô¤Ø!!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼¤â´Þ¤á¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë1Ëç¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖJOY¤Î¤Þ¤¤¤Á¤ã¤ó°¦ÅÁ¤ï¤ë¾Ð¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¥¥é¥¥éÅê¹ÆâÁ¤·¤¹¤®¤ë¤¼Ž¥Ž¥Ž¥¡×¡Ö¤¿¤«¤ë¤«¤¡¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÖÉ×ÉØ¿ä¤·¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡JOY¤Ï2019Ç¯¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î½÷¿À¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¤È·ëº§¡£20Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£