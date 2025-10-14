¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×ÌÜ¹õÏ¡¤ÎÌ¼Ìò¹¥±é¤«¤é1Ç¯¡ÄàÊÌ¿Íµéá¿Íµ¤»ÒÌò¤ÎÀ®Ä¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤éÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÈ±¤ÎÌÓ»÷¹ç¤¦¡¢¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ê»Ñ
¡¡2024Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿»ÒÌò¤ÎàÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÈ±¤ÎÌÓ»Ñ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¾å¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÀôÃ«À±Æà(¤¤¤º¤¿¤Ë¡¦¤é¤Ê¡¢8)¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¿´¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸µ¸É»ù¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¾¯½÷¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ò¡¢ÀôÃ«¤ò´Þ¤á¤¿4¿Í¤¬Ì³¤á¸ò¸ß½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯È±¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡7Æü¤«¤éÅìµþÅÔ¤ÎÆüÀ¸·à¾ì¤ÇËÜ¸ø±é¤¬³«Ëë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥é¥Ê¤â½éÆü¤ò¤à¤«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ±Æà¤Á¤ã¤ó¤¬´°Á´¤Ë¥¢¡¼¥Ë¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤¯´Ñ·à¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³¤¤Á¤ã¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÀôÃ«¤Ï¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤ÇSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬±é¤¸¤ë¡¢°õºþ²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î·î²¬²Æ¤ÎÌ¼¡¦Æî±À³¤¤òÇ®±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£