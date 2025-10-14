¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Ûº£¤É¤³¤Ë¡© ÂæÉ÷23¹æ(¥Ê¥¯¥êー)¤Î¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÀªÎÏ¤È¿ÊÏ©¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡¸½ºßºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®50¥áー¥È¥ë¡¡º£¸å¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡¡¿ÊÏ©Í½ÁÛ¡¡µ¤¾ÝÄ£
¢£ÂæÉ÷23¹æ(¥Ê¥¯¥êー)
¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷¿ÊÏ©¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
2025Ç¯10·î14Æü12»þ45Ê¬È¯É½
14Æü12»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ34ÅÙ55Ê¬ (34.9ÅÙ)
Åì·Ð152ÅÙ40Ê¬ (152.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ Åì 50 km/h (26 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 50 m/s (95 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è ÆîÅìÂ¦ 150 km (80 NM)
ËÌÀ¾Â¦ 110 km (60 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÆîÅìÂ¦ 330 km (180 NM)
ËÌÀ¾Â¦ 280 km (150 NM)
15Æü0»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ²¹ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ34ÅÙ55Ê¬ (34.9ÅÙ)
Åì·Ð157ÅÙ35Ê¬ (157.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ Åì 35 km/h (20 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 984 hPa
ºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 65 km (35 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 210 km (115 NM)
15Æü12»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ²¹ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ34ÅÙ50Ê¬ (34.8ÅÙ)
Åì·Ð163ÅÙ25Ê¬ (163.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ Åì 45 km/h (24 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
ºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 95 km (50 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 240 km (130 NM)
¢£º£¸å¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡ÊÃÏÊý¤´¤È¤Ë¡Ë
²èÁü¤ÏTBS NEWS DIG Powered by JNN¤è¤ê