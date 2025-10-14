¥Á¥ç¡¦¥Ó¥ç¥ó¥®¥å¡õ¥ê¥ç¥¦¥ó¡¢ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¶¦±é¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÉÛÃÄ¥¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡ÙÆüËÜ½éÊüÁ÷·èÄê¡ã¥¥ã¥¹¥È¡¦¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Á¥ç¡¦¥Ó¥ç¥ó¥®¥å¤È¥ê¥ç¥¦¥ó¤¬¶¦±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÉÛÃÄ¥¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§¥Á¥¸¥ë¤ÎÎò»Ë¡Ë¤¬¡¢25Æü¤è¤êCS±ÒÀ±·à¾ì¤ÇÆüËÜ½éÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢YouTube¤Ç¤ÎÂè1ÏÃ´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¸ø³«¡Ê31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¡ÈÂç³Ø¿·ÆþÀ¸¡É¤¬¥Ï¥¤¥Á¡¼¥º¡ªµÇ°»£±Æ¤¹¤ë¥Á¥ç¡¦¥Ó¥ç¥ó¥®¥å¡õ¥ê¥ç¥¦¥ó
¡¡¡ØÁÜººÈÉÄ¹ 1958¡Ù¤Î¥¥à¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó´ÆÆÄ¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÎäÂ¢¸Ë¤ò¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤Î¥¥à¡¦¥×¥ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÏÃÂêºî¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡£Âç³Ø¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿4¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢Îø°¦¤äÊÌ¤ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø°Îî¼íÎÄÃÄ: ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Á¥ç¡¦¥Ó¥ç¥ó¥®¥å¡¢¡Øµ±¤¯¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥á¥í¥ó¡ÁËÍ¤é¤ò¤Ä¤Ê¤°Îø¤¦¤¿¡Á¡Ù¡Ø¥³¥Ã¥½¥ó¥ÓÇ®°¦»Ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ê¥ç¥¦¥ó¡¢Girl¡Æs Day¤Î¥ß¥Ê¤é¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¤¬ÀÄ½Õ¤ÎÊª¸ì¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
CS±ÒÀ±·à¾ì
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÆüËÜ½éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µÅÚÍË¡¡¸á¸å11:00¡Á
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
2022Ç¯¡¿´Ú¹ñ¡¿Á´8ÏÃ
±é½Ð¡§¥¥à¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó
µÓËÜ¡§¥¥à¡¦¥×¥ó
½Ð±é¡§¥Á¥ç¡¦¥Ó¥ç¥ó¥®¥å¡¢¥ê¥ç¥¦¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥°¥¡¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥å¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥ß¥Ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ë¥à¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Á¥ç¡¦¥æ¥ó¥½¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
ÁÇÄ¾¤ÇÌ¤À®½Ï¤ÊÂç³Ø¿·ÆþÀ¸¤Î4¿ÍÁÈ¤Î¥ß¥ó¥®¡¢¥®¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¯¥¡¥ó¥¸¥§¡¢¥¸¥å¥ó¥½¥¯¡£ÊÒ»×¤¤¤ÎÁê¼ê¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¤Î½÷À¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¥ß¥ó¥®¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤ÎÍ§¾ð¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿´¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥ó¥½¥¯¡£¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥®¥Ò¥ç¥¯¡£Íý¶þ¤Ã¤Ý¤¤Îø°¦ÀìÌç²È¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¿Í¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥¡¥ó¥¸¥§¡£Îø¤Ë¤Ï¾®¿´¼Ô¤ÎÈà¤é¤À¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤â½ã¿è¤À¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤ÎÀÄ½Õ¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
»þ¤Ï2000Ç¯¡£¥Û¥ó¥¤¥óÂç³Ø¹ñ¸ì¹ñÊ¸³Ø²Ê¤Î1Ç¯À¸¡¦¥ß¥ó¥®¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ó¥ç¥ó¥®¥å¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸³Ø²Ê¤ÎÆ±´ü¥¸¥å¥ó¥½¥¯¡Ê¥ê¥ç¥¦¥ó¡Ë¡¢¥®¥Ò¥ç¥¯¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥°¥¡¥ó¡Ë¡¢¥°¥¡¥ó¥¸¥§¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥å¡Ë¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÍ§Ã£¤È¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤À¤±¤Ç¡¢½÷À¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ß¥ó¥®¤Ï¥½¥ë¥Ï¡Ê¥Ñ¥ó¡¦¥ß¥Ê¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ°ÛÀ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£¥ß¥ó¥®¤ÏÀä¤¨¤º¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍ§Ã£°Ê¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤¬¡¢¥¸¥§¥½¥óÀèÇÚ¤È¥·¥´¥óÀèÇÚ¤¬¥½¥ë¥Ï¤Ë´Ø¿´¤ò¸«¤»¤ë¤È¼»ÅÊ¿´¤ËÊá¤é¤ï¤ì¤¿¼«Ê¬¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡Ä¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¡ÈÂç³Ø¿·ÆþÀ¸¡É¤¬¥Ï¥¤¥Á¡¼¥º¡ªµÇ°»£±Æ¤¹¤ë¥Á¥ç¡¦¥Ó¥ç¥ó¥®¥å¡õ¥ê¥ç¥¦¥ó
¡¡¡ØÁÜººÈÉÄ¹ 1958¡Ù¤Î¥¥à¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó´ÆÆÄ¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÎäÂ¢¸Ë¤ò¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤Î¥¥à¡¦¥×¥ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÏÃÂêºî¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡£Âç³Ø¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿4¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢Îø°¦¤äÊÌ¤ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
CS±ÒÀ±·à¾ì
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÆüËÜ½éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µÅÚÍË¡¡¸á¸å11:00¡Á
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
2022Ç¯¡¿´Ú¹ñ¡¿Á´8ÏÃ
±é½Ð¡§¥¥à¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó
µÓËÜ¡§¥¥à¡¦¥×¥ó
½Ð±é¡§¥Á¥ç¡¦¥Ó¥ç¥ó¥®¥å¡¢¥ê¥ç¥¦¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥°¥¡¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥å¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥ß¥Ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ë¥à¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Á¥ç¡¦¥æ¥ó¥½¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
ÁÇÄ¾¤ÇÌ¤À®½Ï¤ÊÂç³Ø¿·ÆþÀ¸¤Î4¿ÍÁÈ¤Î¥ß¥ó¥®¡¢¥®¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¯¥¡¥ó¥¸¥§¡¢¥¸¥å¥ó¥½¥¯¡£ÊÒ»×¤¤¤ÎÁê¼ê¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¤Î½÷À¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¥ß¥ó¥®¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤ÎÍ§¾ð¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿´¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥ó¥½¥¯¡£¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥®¥Ò¥ç¥¯¡£Íý¶þ¤Ã¤Ý¤¤Îø°¦ÀìÌç²È¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¿Í¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥¡¥ó¥¸¥§¡£Îø¤Ë¤Ï¾®¿´¼Ô¤ÎÈà¤é¤À¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤â½ã¿è¤À¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤ÎÀÄ½Õ¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
»þ¤Ï2000Ç¯¡£¥Û¥ó¥¤¥óÂç³Ø¹ñ¸ì¹ñÊ¸³Ø²Ê¤Î1Ç¯À¸¡¦¥ß¥ó¥®¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ó¥ç¥ó¥®¥å¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸³Ø²Ê¤ÎÆ±´ü¥¸¥å¥ó¥½¥¯¡Ê¥ê¥ç¥¦¥ó¡Ë¡¢¥®¥Ò¥ç¥¯¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥°¥¡¥ó¡Ë¡¢¥°¥¡¥ó¥¸¥§¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥å¡Ë¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÍ§Ã£¤È¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤À¤±¤Ç¡¢½÷À¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ß¥ó¥®¤Ï¥½¥ë¥Ï¡Ê¥Ñ¥ó¡¦¥ß¥Ê¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ°ÛÀ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£¥ß¥ó¥®¤ÏÀä¤¨¤º¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍ§Ã£°Ê¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤¬¡¢¥¸¥§¥½¥óÀèÇÚ¤È¥·¥´¥óÀèÇÚ¤¬¥½¥ë¥Ï¤Ë´Ø¿´¤ò¸«¤»¤ë¤È¼»ÅÊ¿´¤ËÊá¤é¤ï¤ì¤¿¼«Ê¬¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡Ä¡£