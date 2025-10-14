ÉÙ»ÎÀº¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾7¡ó¸º±×¤Ë²¼Êý½¤Àµ
¡¡ÉÙ»ÎÀº¹© <6142> [Ì¾¾Ú£Í] ¤¬10·î14Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.8ÇÜ¤Î1.7²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1.1²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÊ»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1.5²¯±ß¢ª1²¯±ß(Á°´ü¤Ï1²¯±ß)¤Ë33.3¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ7.4¡ó¸º±×¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î0.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¢ª1.8²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°´ü¤Ï37.6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¹õ»ú¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï0.7²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï0.6²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï0.9²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï0.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-2.4¡ó¢ª0.5¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
