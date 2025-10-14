£Í£ÖÅì³¤¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤¬5¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡¦6-8·î´ü¤â8¡ó¸º±×
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥åÅì³¤ <8198> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬10·î14Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4.8¡ó¸º¤Î59.7²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î142²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï42.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î46.1¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.3¡óÁý¤Î82.2²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.9¡ó¸º¤Î31.5²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.6¡ó¢ª3.2¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
