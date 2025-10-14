ºå¿ÀÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÎµÜºê±óÀ¬¡È¥ê¥¹¥±¡É¤Ë¼çÎÏ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é±¦±ýº¸±ý¡ÄÂæÉ÷ÀÜ¶á¤¬·úÁ°¤À¤¬
¡¡º£µ¨¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡ËÎ¨¤¤¤ëºå¿À¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Î10·î2Æü¤«¤éÌó2½µ´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢15Æü¤«¤é¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇDeNA¤ò¹Ã»Ò±à¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Î»øJÁª³°¤Ï¡È¶ÛµÞ¼Âà¡É¤À¤Ã¤¿¡ª¡Öº£¥ª¥Õ¥á¥¸¥ã¡¼Àâ¡×¤Ëµå³¦¥¶¥ï¤Ä¤¯
¡¡¤½¤Îºå¿À¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»î¹ç´ª¤À¡£ÆÃ¤Ëº´Æ£µ±ÌÀ¤é¼çÎÏÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤«¤é°ìÅÙ¤âÂÐ³°»î¹ç¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯CS¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÁêÂÐ¤¹¤ëDeNA¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµð¿Í¤Ë2Ï¢¾¡¡£12Æü¤ÎÂè2Àï¤Ï±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÁÔÀä¤Ê¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï4ÈÖ¤ÎÅû¹á¤ò¼´¤Ë¡¢¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤â2¿Í¤ò»È¤¦¤À¤±¤ÇºÑ¤ó¤À¡£¤·¤«¤âºòÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤«¤é¡¢2°Ìºå¿À¡¢Í¥¾¡¤·¤¿µð¿Í¤ò·âÇË¤·¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°²¦¼Ô¤È¤¤¤¨¤É¤â¶¯Å¨¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Öºå¿À¤Ï¡ÈÁÛÄê³°¡É¤Î½ÐÍè»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤Î¤¢¤ëµå³¦OB¤À¡£
¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¸ø¼°Àï½ªÎ»Ä¾¸å¤ËµÜºê¤Ë°ÜÆ°¡¢6Æü¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥º½éÀï¤«¤é¼«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿¡£Æó·³Ãæ¿´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ê¿ÅÄÆó·³´ÆÆÄ¤Ë¤Ï»ÄÎ±ÁÈ¤òÇ¤¤»¤¿¡£¼«¿È¤Î»î¹ç´ª¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢CS¤Ë¸þ¤±¤¿Áí»Å¾å¤²¤È¤·¤Æ¡¢10·î11¡¢12Æü¤Ëº´Æ£µ±¤é¼çÎÏ¤òµÜºê¤Ë¾·½¸¤¹¤ë»»ÃÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾Á°¤Î9Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÏµÞ¤¤ç¡¢¼çÎÏ¤ÎµÜºêÆþ¤ê¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢¼«¿È¤âµ¢ºå¡£ÂæÉ÷ÀÜ¶á¤ÎÅ·¸õ¤¬ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¾å¤Ç¡¢¤ï¤º¤«2»î¹ç¤Î¤¿¤á¤Ë¼çÎÏ¤ËÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ò¶¯¤¤¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¤¸¤¯¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ»þÂå¤Î2023Ç¯¤Ï¡¢µÜºê¤ÇÄ´À°¤·¤ÆCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò3Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Áª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤à¤·¤í¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÍ½ÄêÊÑ¹¹¤Ë±¦±ýº¸±ý¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¡×
¡¡Åö¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÀèÆü¡¢¡Ö¹¶·âÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¡¢15Æü¤«¤éÉÔ°Â¤Ê¤¯¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Î¡ÈÄ«ÎáÊë²þ¡É¤ÏµÈ¤È½Ð¤ë¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡Ä¡Ä¡£