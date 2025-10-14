¹Åç¤¬ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹¤Î¥É¥é1»ØÌ¾¤ò¸øÉ½ ¡Ö12µåÃÄºÇÂ®¡×¤ÎÀ¿°Õ¤â²áµî¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï4¾¡4ÇÔ
¡¡¹Åç¤¬13Æü¡¢º£·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÁÏ²ÁÂç¤ÎÆâÌî¼ê¡¦Î©ÀÐÀµ¹¡Ê4Ç¯=»³¸ý¡¦¹âÀî³Ø±à¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡Ë¤ò1°Ì»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¹Åç¤Î»öÁ°¸øÉ½¤Ï2024Ç¯¤ÎÌÀÂç¡¦½¡»³ÎÝ¡¢23Ç¯¤ÎÀÄ³ØÂç¡¦¾ï¹±©ÌéÅÍ¡¢22Ç¯¤ÎÆÑ¾®ËÒÃæ±û¹â¡¦ÀÆÆ£Í¥ÂÁ¤ËÂ³¤¤¤Æ4Ç¯Ï¢Â³¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î12µåÃÄºÇÂ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ØÅ¦¡Äº£½©¥É¥é1¸õÊä¤ÎÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹°¤¬Êú¤¨¤ë¡ÈËÜÅö¤Î¥¥º¡É
¡ÖºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë1°Ì»ØÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¹Åç¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£½¡»³¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê´ØÂç¢ªÃæÆü¡Ë¤Ë»ØÌ¾¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢³°¤ì1°Ì¸õÊä¤Î¶î¤±°ú¤¤Ç¼ê¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤³ÆµåÃÄ¤¬¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Î©ÀÐ¤Ïº£¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¸õÊä¤ÇÊ£¿ôµåÃÄ¤¬1°Ì»ØÌ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¡£¹Åç¤¬¸øÉ½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹Åç¤ÏÎ©ÀÐ¤ò¡¢¹³Ñ¤ËÄ¹ÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤ëÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤ÎºÆÍè¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¿·Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç2Ç¯½Õ¤Ë3´§²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆóÎÝ¤È»°ÎÝ¤¬¼é¤ì¤ëÆâÌî¼éÈ÷¡¢50¥á¡¼¥È¥ë6ÉÃ0¤ÎÁöÎÏ¤ÈÁí¹çÎÏ¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Î©ÀÐ¤Ø¤ÎÀ¿°Õ¤¬Å·¤ËÄÌ¤¸¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¹ÅçOB¡Ë
¡¡2012Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È°Ê¹ß¡¢¹Åç¤¬»öÁ°¤Ë1°Ì»ØÌ¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬9²óÌÜ¡£23Ç¯¤Î¾ï¹¡¢22Ç¯¤ÎÀÆÆ£¡¢19Ç¯¤Î¿¹²¼Äª¿Î¡ÊÌÀÂç¡Ë¤ÏÃ±ÆÈ»ØÌ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£17Ç¯¤ÎÃæÂ¼¾©À®¡Ê¹ÎÍ¹â¡Ë¤Ï2µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë°ú¤Åö¤Æ¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î½¡»³¡¢16Ç¯¤ÎÅÄÃæÀµµÁ¡ÊÁÏ²ÁÂç¢ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¢ªÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢14Ç¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¡ÊÁáÂç¢ªÆüËÜ¥Ï¥à¢ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¢ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢12Ç¯¤Î¿¹ÍºÂç¡ÊÅìÊ¡²¬¹â¢ª³ÚÅ·¡¢°úÂà¡Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¯¥¸¤ò³°¤·¤¿¡£»öÁ°¸øÉ½¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï4¾¡4ÇÔ¡£Î©ÀÐ¤Ø¤ÎÀ¿°Õ¤ÏÅ·¤ËÄÌ¤¸¤ë¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Ê£¿ô¤ÎµåÃÄ¤«¤é¹¥É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÎ©ÀÐ¤À¤¬¡¢¡ÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ´Ç²á¤·¤¬¤¿¤¤·üÇ°ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£Î©ÀÐ¤¬Êú¤¨¤ë¡ÈËÜÅö¤Î¥¥º¡É¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£