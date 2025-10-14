¡ÚÄÌ²ßÊÌ¤Þ¤È¤á¤È¸«ÄÌ¤·¡Û¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó±ß
¡ÚÄÌ²ßÊÌ¤Þ¤È¤á¤È¸«ÄÌ¤·¡Û¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó±ß
Àè½µ¤Î¤Þ¤È¤á
8·î5Æü¤«¤éÂ³¤¯¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤òÂ³¤±¤¿¥¹¥¤¥¹±ß¤Ï¡¢Àè¡¹½µ¤¤¤Ã¤¿¤óÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¼õ¤±¤¿±ßÁ´ÌÌ°Â¤ËºÆ¤Ó±ßÇä¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¾å¾º¡£8Æü¤Ë191±ß10Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï±ß°Â¤ÎÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¤¥¹Çã¤¤¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤Î¥¯¥í¥¹±ß¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆ°¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÊ¬ÀÏ
- **¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹**: 190.00-190.50¡¡191.25
- **¥µ¥Ýー¥È**: ¡¡188.00-188.50¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ187.00¡¡
ÃæÄ¹´ü¡§
¥È¥ì¥ó¥É¡ÊÆüÂ¡Ë ¶¯¤¤Ä¹´ü¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤¬·ÑÂ³¡£Ã»´üÅª¤Ê²áÇ®´¶¼¨¤¹¤â¶¯µ¤¥â¥á¥ó¥¿¥à¤Ï°Ý»ý¡£
RSI (14) ¶¯¤¤¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É·ÑÂ³¤ò¼¨º¶¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã»´üÅª¤ÊÈ¿Íî¥ê¥¹¥¯¤âÆâÊñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MACD ¶¯¤¤¾å¾º¥â¥á¥ó¥¿¥à¤¬·òºß¡£µÞ·ã¤ÊMACD¥é¥¤¥ó¤ÎÄã²¼¤ä¥Ç¥Ã¥É¥¯¥í¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢¾å¾º´ðÄ´¤Ï°Ý»ý
º£½µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ê¾å¾º·ÑÂ³¡ËÀè½µ¤¤¤Ã¤¿¤óÄ¶¤¨¤¿190.00-190.50¤Î¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤òºÆ¤Ó»î¤¹Æ°¤¡£
ÂåÂØ¥·¥Ê¥ê¥ª¡ÊÄ´À°¡¦¥ì¥ó¥¸¡Ë 188.00-188.50ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Î¤â¤ß¹ç¤¤
º£½µ¤Î¼ç¤Ê·ë²Ì¤ÈÍ½Äê
10/14 15:30 À¸»º¼ÔÍ¢Æþ²Á³Ê ¡Ê9·î¡Ë Á°²ó -0.6% ¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
