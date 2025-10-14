²®¸¶ÂçæÆ¡¢ÆÀ°Õ¤Î¹â²óÅ¾µ»¤òÈäÏª¡¡¸ÞÎØ¥¤¥ä¡¼¤Ø½àÈ÷Ãå¡¹
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Çº£Ç¯1·î¤ÎÅßµ¨X¥²¡¼¥à¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿²®¸¶ÂçæÆ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬14Æü¡¢µÜ¾ë¸©Â¼ÅÄÄ®¤Î²°³°¥¸¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤ÆÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¹â²óÅ¾µ»¤Î´°À®ÅÙ¤òËá¤¡Ö¼ê±þ¤¨¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â²óÅ¾ÎÏ¤ä²óÅ¾¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¸ý¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡X¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï²£6²óÅ¾È¾¤ÎÄ¶Âçµ»¤òÀ¤³¦¤Ç½éÀ®¸ù¤µ¤»¤ÆÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï´ðÈ×¤È¤Ê¤ë²£5²óÅ¾¤ä5²óÅ¾È¾¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÈ¿ÉüÎý½¬¡£ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ø¡Ö¶õÃæ¤Ç¤«¤Ê¤êÂ®¤¯²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À®¸ùÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢11·î²¼½Ü¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£