¹âÅç²°¡¢º£´ü±Ä¶È¤ò5¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¢ÇÛÅö¤â8±ßÁý³Û

¡¡¹âÅç²° <8233> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬10·î14Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17.8¡ó¸º¤Î236²¯±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê»¤»¤ÆÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î500²¯±ß¢ª525²¯±ß(Á°´ü¤Ï575²¯±ß)¤Ë5.0¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¸º±×Î¨¤¬13.0¡ó¸º¢ª8.7¡ó¸º¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.4¡óÁý¤Î288²¯±ß¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Î·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î26±ß¢ª34±ß¤ËÂçÉýÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.9¡ó¸º¤Î110²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î9.3¡ó¢ª9.0¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
