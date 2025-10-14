¡ÚÂ®Êó¡Û¼«Ì±¤¬¹ñÌ±¤Ë¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¡Ä´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Ç¹ñÌ±¤Ï½êÆÀÀÇ¹µ½ü³ÈÂç¤äÀ¯¼£¤È¥«¥ÍÌäÂê¤Î²þÁ±µá¤á¤ë
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤È¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤¬14Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢ÎëÌÚ»á¤ÏÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¿ºÍÕ»á¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü³ÈÂç¤ä¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëµîÇ¯¤ÎÎ¾ÅÞ¹ç°Õ¤Î³ÎÇ§¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤È·ÚÌý°ú¼èÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇ¯ÆâÇÑ»ß¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Î²þÁ±¤òµá¤á¡¢¤½¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¿ºÍÕ»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢ÎëÌÚ»á¤«¤é¡¢Î¾ÅÞ¤Î¹ç°Õ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤È·ÚÌý°ú¼èÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤â¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Â¾ÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢Î¾ÅÞ¤Ï·ûË¡¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ê¤É´ðËÜÀ¯ºö¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄÂÎ¤òÀß¤±¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£