¡Ú¥ª¡¼¥±¡¼¡Ûº£½µ¤Î¤ªÆÀ¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¯Çã¤¤¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë...¡£Çã¤¦¤Ù¤¾¦ÉÊ¤Ï¡©¡Ô10·î14Æü»þÅÀ¡¿ºÇ¿·ÈÇ¡Õ
¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡×¤Ï¡¢½µ¤´¤È¤Ë¥Á¥é¥·¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Á¥é¥·¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°ì»þÅª¤Ë°Â¤¯»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢"¹¹¤Ë¤ªÇãÆÁ"¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤Ë
º£½µ¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¯Çã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬"¤ªÇãÆÁ"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤¤¤Ê¤Ð ¥é¥¤¥È¥Ä¥Ê ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¡Ê´ÌµÍ¡Ë¡¡70g¡ß4´Ì
¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê1317±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢6.8³ä°ú¤Î419±ß¤Ë¡£
¡üÂçÄÍ¿©ÉÊ Ëß¥«¥ì¡¼¥Í¥ª ¥Ð¥¿¡¼¤Î¥³¥¯ ´Å¸ý¡Ê¥ì¥È¥ë¥È¡Ë¡¡200g
¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê334±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢3.5³ä°ú¤Î214±ß¤Ë¡£
¡ü¥«¥´¥á ´ðËÜ¤Î¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡¡295g
¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á286±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢3.2³ä°ú¤Î193±ß¤Ë¡£
¡ümizkan ¡º¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ ¤´¤ÞÆ¦ÆýÆé¤Ä¤æ ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡¡750g
¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê446±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢4.0³ä°ú¤Î264±ß¤Ë¡£
¡ü¥ä¥Þ¥µÆÃÁª Íµ¡´ÝÂçÆ¦¤Î¶ãÁª¤·¤ç¤¦¤æ¡¡1L
¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê6.3±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢4.8³ä°ú¤Î311±ß¤Ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¡Ö¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ê¤¿¤Þ¤´¡¿¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¿¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¤¬³Æ98±ß¡¢¥ä¥Ä¥ì¥ó¡ÖÈ¬¥ö³ÙÌîÊÕ»³¹â¸¶3.6µíÆý¡×¡Ê1000ml¡Ë¤¬249±ß¤Ê¤É¡¢Ä«¿©¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¿©ÉÊ¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤â¡¢¥Á¥é¥·¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
