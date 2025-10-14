ÇòÈ·¤¬ÂçÉýÂ³Íî¡¢£Ð£ÂÈÎÇä¿¤ÓÇº¤ß£²£µÇ¯£±£±·î´ü¤Ï°ìÅ¾±Ä¶ÈÀÖ»ú¤Ø
¡¡ÇòÈ·<3192.T>¤ÏÂçÉýÂ³Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö£±£°Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£±£±·î´üÂè£²»ÍÈ¾´ü¡Ê£³～£¸·î¡Ë¤ÎÃ±ÆÈ·è»»¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¡Êº£´ü¤Ï£¹¥«·î¤ÎÊÑÂ§·è»»¡Ë¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£´£¸²¯£µ£³£°£°Ëü±ß¤«¤é£´£´²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÂ»±×¤ò£²£±£°£°Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤«¤é£µ£·£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤ò£´²¯£µ£µ£°£°Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤«¤é£³²¯£¸£±£°£°Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡£±Ä¶ÈÂ»±×¤¬ÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ùµ¤¤·¤¿Çä¤ê¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡·è»»´üÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°´üÈæ¤ÎÁý¸ºÎ¨¤ÎµºÜ¤Ï¤Ê¤¤¡££¸·îÃæ´Ö´ü¤Î¹ñÆâ£Å£Ã¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê£Ð£Â¡Ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¤¦¤¨¡¢¹ñÆâ¥âー¥ë¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ä¹ØÆþ·ï¿ô¤¬Á°Ç¯¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÒÃ±²Á¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ä¹ØÆþ·ï¿ô¤Î²óÉü¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î²¼Êý½¤Àµ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢£¸·îÃæ´Ö´ü¤Î¼ÂÀÓ¤Èº£¸å¤Î¶ÈÀÓÆ°¸þ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·«±äÀÇ¶â»ñ»º£±²¯£²£³£°£°Ëü±ß¤ò¼è¤êÊø¤·¡¢Æ±³Û¤ÎË¡¿ÍÀÇÅùÄ´À°³Û¤ò·×¾å¤¹¤ë¡£
¡¡£¸·îÃæ´Ö´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï£²£¶²¯£¹£³£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£´¡¥£¶¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÂ»±×¤¬£¸£²£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï£±£¶£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤Ï£³²¯£¶£µ£°£°Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÆ±£³£´£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡·è»»´üÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°´üÈæ¤ÎÁý¸ºÎ¨¤ÎµºÜ¤Ï¤Ê¤¤¡££¸·îÃæ´Ö´ü¤Î¹ñÆâ£Å£Ã¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê£Ð£Â¡Ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¤¦¤¨¡¢¹ñÆâ¥âー¥ë¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ä¹ØÆþ·ï¿ô¤¬Á°Ç¯¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÒÃ±²Á¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ä¹ØÆþ·ï¿ô¤Î²óÉü¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î²¼Êý½¤Àµ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢£¸·îÃæ´Ö´ü¤Î¼ÂÀÓ¤Èº£¸å¤Î¶ÈÀÓÆ°¸þ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·«±äÀÇ¶â»ñ»º£±²¯£²£³£°£°Ëü±ß¤ò¼è¤êÊø¤·¡¢Æ±³Û¤ÎË¡¿ÍÀÇÅùÄ´À°³Û¤ò·×¾å¤¹¤ë¡£
¡¡£¸·îÃæ´Ö´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï£²£¶²¯£¹£³£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£´¡¥£¶¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÂ»±×¤¬£¸£²£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï£±£¶£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤Ï£³²¯£¶£µ£°£°Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÆ±£³£´£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS