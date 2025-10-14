Áª¼ê¹ó»È¤ÎÈãÈ½Íá¤Ó¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó»Ø´ø´±¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤âËèÀáÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤ë¡£ÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤¬¡¢Áª¼ê¤Î¹ó»È¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£13Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤â¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤Î2»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ï¡¢11Æü¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Àï¤Ë2¡Ý0¤È¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡È¯¿Ê¤È½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢3Æü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½°Ê¹ß¡¢FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡¢MF¥í¥É¥ê¡¢CB¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¡¢MF¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¡¢¤½¤·¤ÆFW¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Î5Áª¼ê¤¬Éé½ý¤Î¤¿¤á¼Âà¤Ê¤é¤Ó¤ËÎ¥Ã¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÁª¼ê¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢14Æü¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤¿Á°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¡£¼Âà¤äÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿Æ±»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì¾õ¶·¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤òÎ¥Ã¦¤µ¤»¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â¡¢ËèÀáÁª¼ê¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂåÉ½¤ÇÁª¼ê¤¬Éé½ý¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¸½¾õ¤À¤è¡×¤ÈÉÔÅö¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¡©¡¡¤¤¤¤¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬Áª¼ê¤ò¾·½¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡¢ËÜ¿Í¤ä½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤À¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤³¤³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Î²ÁÃÍ¤âÇÜÁý¤¹¤ë¡£¥±¥¬¤äÉÔÄ´¤ÏÊÌ¤ÎÌäÂê¤À¤·¡¢µ¿¤ï¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¾ï¤ËÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÌµÍý¶¯¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±¦É¨¤Î¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ëMF¥¬¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ñ¾ì¤Ï¡¢Ìó2Ç¯Á°¤ËÆ±Áª¼ê¤¬±¦É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃ¼½ï¤Ë»Ø´ø´±¼«¿È¤âÁª¼ê¹ó»È¤ò¤á¤°¤Ã¤¿ÏÀÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¡ÖÈà¤¬¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢»ä¤â¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥±¥¬¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ë¤â¤Î¡£Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ïµ¤Ê¬¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»îÎý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶ì¤·¤ß¤³¤½¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î°ìÉô¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£¤¤Ã¤È¤Þ¤¿¡¢¥¬¥Ó¤Ï²æ¡¹¤Î¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉüµ¢¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÌÜ²¼¸ø¼°Àï28»î¹çÌµÇÔ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¤ËÉé¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥»¥ó¥Æ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ü¥¹¥±´ÆÆÄ»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¤¬µÏ¿¤·¤¿¡¢Æ±¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¼°ÀïºÇÄ¹ÌµÇÔµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡10·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤â¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤Î2»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ï¡¢11Æü¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Àï¤Ë2¡Ý0¤È¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡È¯¿Ê¤È½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢3Æü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½°Ê¹ß¡¢FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡¢MF¥í¥É¥ê¡¢CB¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¡¢MF¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¡¢¤½¤·¤ÆFW¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Î5Áª¼ê¤¬Éé½ý¤Î¤¿¤á¼Âà¤Ê¤é¤Ó¤ËÎ¥Ã¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÁª¼ê¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¡©¡¡¤¤¤¤¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬Áª¼ê¤ò¾·½¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡¢ËÜ¿Í¤ä½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤À¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤³¤³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Î²ÁÃÍ¤âÇÜÁý¤¹¤ë¡£¥±¥¬¤äÉÔÄ´¤ÏÊÌ¤ÎÌäÂê¤À¤·¡¢µ¿¤ï¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¾ï¤ËÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÌµÍý¶¯¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±¦É¨¤Î¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ëMF¥¬¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ñ¾ì¤Ï¡¢Ìó2Ç¯Á°¤ËÆ±Áª¼ê¤¬±¦É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃ¼½ï¤Ë»Ø´ø´±¼«¿È¤âÁª¼ê¹ó»È¤ò¤á¤°¤Ã¤¿ÏÀÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¡ÖÈà¤¬¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢»ä¤â¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥±¥¬¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ë¤â¤Î¡£Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ïµ¤Ê¬¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»îÎý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶ì¤·¤ß¤³¤½¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î°ìÉô¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£¤¤Ã¤È¤Þ¤¿¡¢¥¬¥Ó¤Ï²æ¡¹¤Î¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉüµ¢¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÌÜ²¼¸ø¼°Àï28»î¹çÌµÇÔ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¤ËÉé¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥»¥ó¥Æ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ü¥¹¥±´ÆÆÄ»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¤¬µÏ¿¤·¤¿¡¢Æ±¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¼°ÀïºÇÄ¹ÌµÇÔµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£