¡ÖÉÔ¹¬¤Êµ¾À·¼Ô¡×ºòµ¨MVP¢ª¹µ¤¨¤Ë¹ß³Ê¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆ±¾ð¡ÖËÜÊª¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿¥ê¡¼¥º¤ÎÅÄÃæÊË¤Ïº£µ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é£²»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¸å¤ÏºÆ¤ÓÆüËÜÂåÉ½MF¤òµ¯ÍÑ¤¹¤Ù¤¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï£²Àá¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ÇÉé½ý¤·¡¢ÍâÀá¤ò·ç¾ì¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¿·ÀïÎÏ¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥É¥¥¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤ÈÃæÈ×¤Ç¥È¥ê¥ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØThe Leeds Press¡Ù¤Ï10·î12Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤Ù¤¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥º¤¬·ø¼Â¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÉÔ¹¬¤Êµ¾À·¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¢¥ª¡¦¥¿¥Ê¥«¤À¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎMF¤È¤·¤Æ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢£¹·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤Ë¤Ò¤¶¤òÉé½ý¤·¤ÆÎ¥Ã¦¡£¤½¤ì¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ê¡¼¥º¤¬½ç°ÌÉ½¤Ç²¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È¤Î£²»î¹ç¤ËÎ×¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¿¥Ê¥«¤ò´Þ¤á¤¿ÃæÈ×¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¤Î¤ËÍýÁÛÅª¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡The Leeds Press¤Ï¡Ö¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï·ø¸Ç¤ÊºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤È¡¢ÆùÂÎÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò»ý¤ÄÃæÈ×¤òÅÚÂæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥º¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¤Ã¤È¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¶¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ëµ®½Å¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ë¥±¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î£²»î¹ç¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¸½ºß¹ß³Ê·÷¤Ë¤ª¤ê¡¢Ä´»Ò¤È¼«¿®¤ÎÌÌ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤Îº¹¤ò³«¤¯Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬¥ê¡¼¥º¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤·¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥º¤Ï¤µ¤é¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅÄÃæ¤¬¡Ö¹¶·âÌÌ¤Ç¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥º¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÈæ¤Ù¡¢Èà¤Ï¤â¤Ã¤È¿ä¿ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î£²»î¹ç¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¿¥Ê¥«¤ÏÁ°Êý¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤¬¤è¤êÍ¥¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¶á¤Ç¥Ñ¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤êÍ¥½¨¤À¡×
¡Ö¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤éÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥º¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ë¥±¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î£²»î¹ç¤ÇÃæÈ×¤ËËÜÊª¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬É¬Í×¤À¡£¥¿¥Ê¥«¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¹Ç½ÎÏ¤ÇÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤ÏºÆ¤ÓÅÄÃæ¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡£ºÓÇÛ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
