WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÈÊä¶¯¡É¤ò²èºö¡©¡Ä¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤¬º£²Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë²ÃÆþ¤ÎDF¥â¥¹¥±¥é¤ò´«Í¶¤«

¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëU¡Ý21¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£13Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤ä¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¡¼¥ë¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÃæÊÆ3¥«¹ñ¤Ç¶¦ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç1Ç¯¤òÀÚ¤ê¡¢³ÆÂçÎ¦¤ÎÍ½Áª¤â½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¡£Â³¡¹¤È½Ð¾ìÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤ê¡¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Àï½Ñ¤Î¹½ÃÛ¤ä¿»Æ©¡¢¿·ÀïÎÏ¤ÎÈ¯·¡¤ò¿Þ¤ëÃæ¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê7²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ï¤È¤¢¤ëÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤¬ÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¸Ø¤ë¼ã¤°ïºà¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¥â¥¹¥±¥é¤À¡£2004Ç¯6·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î21ºÐ¤Ï¿ÈÄ¹191cm¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ê¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£²Æ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·É¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFCF¡Ë¤ÏÆ±¹ñ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¥â¥¹¥±¥é¤ò°ÊÁ°¤«¤éÃí»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤â¡È³ÍÆÀ¡É¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26½Ð¾ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ÇºÆ¤ÓÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥â¥¹¥±¥é¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢AÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥â¥¹¥±¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óAÂåÉ½¤Ø¤ÎÄêÃå¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤ä¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¡Ë¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¡¢¥¢¥¤¥á¥ê¥¯¡¦¥é¥Ý¥ë¥Æ¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¡Ë¤ÈCB¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂçÉñÂæ¤òÁ°¤Ë¥â¥¹¥±¥é¤Ï·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
