ºÇ¶á¡ÖAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Ë¼ÁÌä¤·¤ÆÅú¤¨¤ò¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¡£
¤·¤«¤·¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×µ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤ÏChatGPT¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖGmail¥á¡¼¥ëÀ°Íý¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢ChatGPT¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥â¡¼¥É¤ò¼Â±é¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
ChatGPT¤Î¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥â¡¼¥É¡×¤È¤Ï¡©
ChatGPT¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥â¡¼¥É¤È¤Ï¡¢Operator¡¢Deep Research¡¢ChatGPT¤Îµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤¿Åý¹ç¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯7·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢ÍÎÁ¥×¥é¥ó¡ÊChatGPT Plus °Ê¾å¡Ë¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¸ÂÄê¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÍ½Äê¤òÆþÎÏ¤¹¤ëGmail¤ÎÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢Í×Ìó¤äÊÖ¿®Ê¸¤òºîÀ®¤¹¤ëSNS¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÁàºî¤·¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë
½¾Íè¡¢¤³¤¦¤·¤¿³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡ÖAPIÏ¢·È¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢API¥¡¼¤ÎÈ¯¹Ô¡¢Zapier¤äGoogle Apps Script¤ò»È¤Ã¤¿ÀßÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥â¡¼¥É¤Ï¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òChatGPTÂ¦¤Ç¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤òÍ×Ìó¤·¤ÆÍ½Äê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡×¤È¼«Á³¤ËÍê¤à¤À¤±¤Ç¡¢Î¢Â¦¤ÇAPIÏ¢·È¤¬Áö¤ê¡¢É¬Í×¤Ê½èÍý¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
Gmail¤ò³«Éõ¤»¤º¤ËÍ×Ìó¤·¡¢ÊÖ¿®Ê¸¤òÄó°Æ
º£²ó¤Ï¤³¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Gmail¤òÂêºà¤Ë¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¤òÍ×Ìó¤·¤ÆÊÖ¿®Ê¸¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Í½Äê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡×Î®¤ì ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢µ»öÃæ¤ËÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Î¸µ¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ChatGPT¡ÊÍÎÁ¥×¥é¥ó¡Ë¤Ç¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏGmail¤ÈGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÜÂ³»þ¤Ë¤Ï¡¢Ç§¾Ú¤ä¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÜÂ³¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤¤Áàºî¤ò»Ø¼¨¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼«Á³¤ËÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥ó¥×¥ÈÎã
¡ÖËÜÆüÆÏ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤òÍ×Ìó¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®Ê¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüÉÕ¤ä»þ¹ï¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÍ½Äê¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤à¡¦Í×Ìó¤¹¤ë¡¦ÊÖ¿®¤ò¹Í¤¨¤ë¡¦Í½Äê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºî¶È¤¬¡¢°ìÅÙ¤Î°ÍÍê¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¹Ô¥Õ¥í¡¼
ChatGPT¤Î¼Â¹Ô¥Õ¥í¡¼¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Gmail¤«¤éËÜÆüÆÏ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¼èÆÀ³Æ¥á¡¼¥ë¤ÎËÜÊ¸¤òÍ×ÌóÍ×ÌóÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊÖ¿®Ê¸¤ò²¼½ñ¤À¸À®ÆüÉÕ¡¦»þ´Ö¡¦¾ì½ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÍ½Äê¤òÅÐÏ¿
¼ÂºÝ¤ÎÆ°ºî¤Ï¡©
¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤·¤¿»þÅÀ¤ÇËÜÆüÆÏ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤Ï6·ï¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¡¢3·ï¤Ïµ»ö¤Î¼¹É®ÍÑ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥À¥ß¡¼¥á¡¼¥ë¤Ç¡¢¤Þ¤À³«Éõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢ChatGPTÆâ¤Ë²¾ÁÛ¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3Ê¬¤Û¤É¤Ç²óÅú¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£6·ï¤Î¥á¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×Ìó¤ÈÊÖ¿®ÆâÍÆ¤¬½ÐÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¤·¤Ë3ÈÖÌÜ¤Î¥á¡¼¥ë¤Î²óÅú¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Í×Ìó¤ÈÊÖ¿®¡¢¤É¤Á¤é¤âÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤Î²óÅú¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï¥á¡¼¥ë¤ò³«Éõ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£ChatGPT¤¬É®¼Ô¤è¤ê¤âÀè¤Ë¥á¡¼¥ë¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÍ½Äê¤Þ¤ÇÁÞÆþ¡ªGemini¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
1²óÌÜ¤Î²óÅú¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëÍ½Äê¤Î°Æ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥×¥í¥ó¥×¥È¤Çµö²Ä¤ò½Ð¤¹¤È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ø¤ÎÈ¿±Ç¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ¡¢Google¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¹Ô¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤È¡¢ºÆ¤Ó²¾ÁÛ¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ChatGPT¤¬Google¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ä¤È¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤¿Google¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÆÍÇ¡Í½Äê¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ø¼¨ÆþÎÏ¤«¤é´°Î»¤Þ¤ÇÌó25Ê¬¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£½èÍý»þ´Ö¤Ïºî¶È¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤´¤È¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Øµö²Ä¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ë´ÝÅê¤²¤È¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢°ÍÍê¤òÅê¤²¤¿¤È¤¤Ë½èÍý¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¤ä¥¢¥×¥ê¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÅÓÃæ¤Ç»ß¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ì¤Ð5Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ëºî¶È¤òChatGPT¤¬15Ê¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö5Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÊÌ¤Îºî¶È¤Ë»È¤¨¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¡¢½¾Íè5Ê¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¹¥¯10¸Ä¤òChatGPT¤ËÇ¤¤»¤¿¤é¡¢50Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖGmail¤ÈGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤éGemini¤ËÍê¤ó¤À¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´¶¤¸¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌ¤ÎÆü¤ËÆ±¤¸¥×¥í¥ó¥×¥È¤òGemini¤Ç»î¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ø¤ÎÍ½ÄêÁÞÆþ¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤òÍ×Ìó¤äÍ½Äê¤Î¼«Æ°ÅÐÏ¿¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãø¼Ô¡§½ÅÅÄ¿®
1987Ç¯±âÈþÂçÅçÀ¸¤Þ¤ì¡£2014Ç¯¤«¤éÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÈÃæ¹ñ¡¦¿¼圳¤Ç·×8Ç¯¶ÐÌ³¡£µ¢¹ñ¸å¤Ë¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑË¡¤äÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
X: https://x.com/shigetama1112
note: https://note.com/shigetama1112
