¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬¡ÖÊÆÃæÎ¾¹ñ¤Ë³Ø¤Ù¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¡½ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯10·î13Æü¡¢ÆÈ¹ñºÝÊüÁ÷¶É¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¬¡Ö²¤½£¤ÏÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Ë³Ø¤Ù¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤¬¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥â¥¥¤¥¢»á¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¢¥®¥è¥ó»á¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥È»á¤Î3¿Í¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¡£¥â¥¥¤¥¢»á¤ÏÊÆ¹ñ¥Î¡¼¥¹¥¦¥§¥¹¥¿¥óÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ç¡¢µ»½Ñ¿ÊÊâ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×¾ò·ï¤òÎò»ËÅª´Ñ»¡¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê©¥³¥ì¡¼¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢²¤½£·Ð±ÄÂç³Ø±¡¡¢¥í¥ó¥É¥óÀ¯¼£·ÐºÑ³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥®¥è¥ó»á¤ÈÊÆ¥Ö¥é¥¦¥óÂç³Ø¤Î·ÐºÑ³Ø¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥È»á¤Ï¡Ö¥·¥å¥ó¥Ú¡¼¥¿¡¼¼°À®Ä¹¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤ÎÍýÏÀ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¤¿¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È²òÀâ¡£¾Þ¶â1100Ëü¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥Ê¡ÊÌó1²¯8000Ëü±ß¡Ë¤ÏÈ¾Ê¬¤ò¥â¥¥¤¥¢»á¤Ë¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¥¢¥®¥è¥ó»á¤È¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥È»á¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥®¥è¥ó»á¤¬¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤¬¶¥ÁèÀ¯ºö¤È»º¶ÈÀ¯ºö¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¤ÏÎ¾¹ñ¤Î»ÑÀª¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¶¥ÁèÀ¯ºö¤òÌ¾ÌÜ¤Ë»º¶ÈÀ¯ºö¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¥¢¥®¥è¥ó»á¤Ï¡¢²¤½£¤ÏÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¸¦µæÀ®²Ì¤ò»ý¤ÄËÉ±Ò¤äµ¤¸õÊÑÆ°¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡¢À¸Êªµ»½Ñ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»º¶ÈÀ¯ºö¤ÎÄ´À°¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë