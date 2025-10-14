¥µ¥ó¥Çー¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤Ï25¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ
¡¡¥µ¥ó¥Çー <7450> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬10·î14Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ24.5¡óÁý¤Î1²¯9300Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î3²¯1000Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï62.3¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î91.7¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯1700Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï4²¯1700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ27.3¡óÁý¤Î9800Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î0.6¡ó¢ª0.8¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯1700Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï4²¯1700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ27.3¡óÁý¤Î9800Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î0.6¡ó¢ª0.8¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹