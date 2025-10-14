15»þ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï1337±ß°Â¤Î4Ëü6751±ß¡¢£Ó£Â£Ç¤¬264.65±ß²¡¤·²¼¤²
¡¡14Æü15»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ1337.28±ß¡Ê-2.78¡ó¡Ë°Â¤Î4Ëü6751.52±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï193¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï1394¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï24¤È¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¤Î³ä¹ç¤¬80¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï264.65±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬203.37±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬83.84±ß¡¢Ãæ³°Ìô <4519>¤¬48.99±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬45.96±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤ÏÎÉÉÊ·×²è <7453>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò23.30±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤ <3382>¤¬5.96±ß¡¢¥¤¥ª¥ó <8267>¤¬2.98±ß¡¢½»Í§¹Û <5713>¤¬1.46±ß¡¢Àîºêµ¥ <9107>¤¬1.14±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ31¶È¼ï¤¬²¼Íî¤·¡¢¾å¾º¤Ï³¤±¿¡¢¾®Çä¤Î2¶È¼ï¤Î¤ß¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê1°Ì¤ÏÅÅµ¤µ¡´ï¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ¡¢¥´¥àÀ½ÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¡¡¢¨15»þ0Ê¬6ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï264.65±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬203.37±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬83.84±ß¡¢Ãæ³°Ìô <4519>¤¬48.99±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬45.96±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤ÏÎÉÉÊ·×²è <7453>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò23.30±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤ <3382>¤¬5.96±ß¡¢¥¤¥ª¥ó <8267>¤¬2.98±ß¡¢½»Í§¹Û <5713>¤¬1.46±ß¡¢Àîºêµ¥ <9107>¤¬1.14±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ31¶È¼ï¤¬²¼Íî¤·¡¢¾å¾º¤Ï³¤±¿¡¢¾®Çä¤Î2¶È¼ï¤Î¤ß¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê1°Ì¤ÏÅÅµ¤µ¡´ï¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ¡¢¥´¥àÀ½ÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¡¡¢¨15»þ0Ê¬6ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹