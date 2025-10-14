ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¡¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤ÎÁíºÛÁª¤ä¤êÄ¾¤·ÂÔË¾ÏÀ¤Ë¶Ã¤¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Î»ÅÁÈ¤ßÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¡×
¡¡¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¡Ê68¡Ë¤¬14Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¡¢À¯¶É¤ò½ä¤ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÆ°¤¤Ë¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¼«Ì±¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤é¤È²ñÃÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤ÇÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ï¢Î©¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£°ìÊý¤ÇÌîÅÞ³ÆÅÞ¤¬¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¤ÎÅý°ì¸õÊäÍÊÎ©¤ò¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤Î²°Âæ¹ü¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢ÀÄ»³ÈËÀ²»²±¡µÄ°÷¤Ï13Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¡¢¡ÖÃøÌ¾¤ÊµÄ°÷¤¬¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ËÂà¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Þ¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¡£ÁíºÛÁª¤ÎÁè¤¤¤ò¤Þ¤À°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤¢¤¤ì¤¿¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÆâÉô»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÌîÅÞÅ¾Íî¤Î´íµ¡´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐ¸¶»á¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤ÎÊý¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¡ÈÀÐÇË¤µ¤ó¤Ç²ò»¶¤·¤í¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤±Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£