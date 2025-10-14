º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬PS½é¼ºÅÀ¤Ë¤â¡ÖÅêµå¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Ø´ø´±¡¡¡ÖÂÎÄ´¤ÏÀä¹¥Ä´¤À¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Ä´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2-1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½é¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢4»î¹ç¤Ç5²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ¡¢¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¡¢Ìµ»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡¢2¥»¡¼¥Ö¤È¹¥À®ÀÓ¤Ç¿·¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï9²ó¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È»Íµå¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¥Ô¥ó¥Á¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÏ¯´õ¤ÎÅêµå¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Ï¯´õ¤ÎÅêµå¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤«¤éÃæ3Æü¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÈà¤Ï3Æü´ÖµÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎÄ´¤ÏÀä¹¥Ä´¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢·ë¶É3¿Í¤òÊâ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Ä´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£µå°Ò¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡¢¤¿¤ÀÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐÈÄ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´Êó¹ð¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£3Æü´Ö¤ÎµÙ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤·¤Î¤®¡¢Àè¾¡¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¡Ö¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¡£²æ¡¹¤¬Áê¼ê¤Ë¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Åê¼ê¤¬¹¥Åê¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤À¤±¤À¡£Áê¼ê¤ò¾Î»¿¤¹¤Ù¤¤À¡£Èà¤é¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢ÂÇÀþ¤ò·Ò¤¤¤À¡£·ë¶É²æ¡¹¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ê¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¡Ë¤¬¡Ê¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¡Ë¥Á¥å¥é¥ó¥°Áê¼ê¤ËÎÉ¤¤ÂÇÀÊ¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¶¯¤µ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£4ÀïÀè¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£Âè1Àï¤«¤é·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£