¡¡5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDuelJewel¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦Shun¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¿È¤Î²»³ÚÅª¥ë¡¼¥Ä¤ÈÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¯³Ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Èà¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½ã¿è¤Ê½é´ü¾×Æ°¤È¡¢Ãç´Ö¤Ø¤Î¿¼¤¤¿®Íê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·ÏÆÃ½¸¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¥·¥ó¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÎ³Ú¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À¾¯Ç¯¤¬¡¢½é¤á¤ÆË®³Ú¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»þ¡£Æ±µéÀ¸¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿B'z¤Î³Ú¶Ê¤Ë¡Ö²¿¤À¤³¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¶Ê¤Ï¡×¤È¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç³Ú´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬²»³Ú¿ÍÀ¸¤ÎÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÂ´¶ÈÊ¸½¸¤Ë¡Ö¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿Ì´¤Ï¡¢¸å¤ÎDuelJewel¤Ç¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤»Ë°¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥®¥¿¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Éã¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿°ìËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¡£¤½¤ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¡¢Îý½¬¤â¤½¤³¤½¤³¤Ë¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¶Êºî¤ê¤ËË×Æ¬¤·»Ï¤á¤ë¡£¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤â¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢´¶³Ð¤À¤±¤ÇËÂ¤¤¤À¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È²Î»ì¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤Î»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¸¶·¿¤Ï¡¢º£¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Î¾×Æ°¤Ï¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Èà¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢É½¸½¤ÎÆ»¤Ï¾ï¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥®¥¿¡¼¤Ç²¿¤òÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡£¹â¹»»þÂå¡¢¤½¤ó¤ÊÇùÁ³¤È¤·¤¿Çº¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÌ¡²è¤Î¥»¥ê¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¶¶¥è¥ò¥³¤µ¤ó¤Î¡Ø¶ËÅì³Ø±àÅ·¹ñ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤â¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡Ø¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¥É¥¹¥È¥¨¥Õ¥¹¥¡¼¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï»ä¤é¤·¤µ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬ÄÏ¤á¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤µ¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¥¨¥´¤äÂÇ»»¤ä°ÕÌ£¤ä¸¢ÎÏ¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤ÆÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¡¢¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¢¤ë²»¿§¤Ëº²¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢É½¸½¤Î¼öÇû¤«¤é²ò¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤«¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦µ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º£¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Îº¬´´¤òÀ®¤¹ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤À¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¡¢¶ì¤·¤¤»þ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¸ºß¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â¤«¤±¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤¹¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ç´¶¤¸¤ë³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¸þ¤±¤ëÇ®¤¤»ëÀþ¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¿´¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£Shun¤ÎÁÕ¤Ç¤ë¡È²»¿§¤Îº²¡É¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇ®¤¯ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£