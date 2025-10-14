Âîµå½÷»ÒÃÄÂÎ¡¡Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È·ãÆÍ¡Ò¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢¡Ó
¡þÂè28²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ2025(10·î11Æü¡Á15Æü¡¢¥¤¥ó¥É)
¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï14Æü¡¢½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ½÷»Ò¤Ï¡¢12Æü¤Î½éÀï¤ÇËÌÄ«Á¯¤Ë3¾¡2ÇÔ¤È¿É¤¯¤â¾¡Íø¡£¥¥à¡¦¥¯¥à¥è¥óÁª¼ê¤ËÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤ÈÇÔ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÂè5Àï¤ÇÁáÅÄÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤òÀï¤¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÏÍ½Áª¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¤¥ó¥É¤Ë3¾¡2ÇÔ¤Ç¾¡Íø¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯165°Ì¤Î¥¿¥ó¡¦¥¸¥ã¥ª¥æ¥óÁª¼ê¤¬2¾¡¤ò¤¢¤²¤ë³èÌö¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°²óÂç²ñ·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤òÇË¤êÍ¥¾¡¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤¬²¦·ÝíìÁª¼ê¤äÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤òÅÝ¤¹³èÌö¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£