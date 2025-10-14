¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡¡ÂçÁêËÐ¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹Ô¤¦¤È¡Ä¾×·â¤ÎÄÁ¸÷·Ê¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡¢½àÈ÷Ãå¡¹
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬15¡Á19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë1871Ç¯³«¾ì¤È¤¤¤¦Í³½ïÀµ¤·¤¤Îò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï¸½ÃÏ13Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²ñ¾ì¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¡¡¸Æ½Ð¤·¤Ë¤è¤ëÅÚÉ¶ÃÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÎÅÚÉ¶¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤¬±Ç¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ï±Ñ¹ñ¤Ç²»³Ú¤ÎÅÂÆ²¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¸µ¡¹¡¢1800Ç¯Âå¤ËÂ¨°Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢½÷²¦¤ÎÉ×¡¢¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¸ø¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿±é·à¾ì¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ãå¡¹¤ÈÁêËÐ¥â¡¼¥É¤ËÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤ë¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö²»¤ÎÈ¿¶Á¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢ÎÏ»Î¤¿¤Á¤â¤ä¤ëµ¤ÇÜÁý¤·¤½¤¦¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ñµ»´Û¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ä¾¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×
¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÁêËÐ¤È¤«¡¢¤Þ¤¸ºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡ª¡×
¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÄ´ÏÂ¡×
¡Ö¤³¤Î¶õ´Ö¤Ëµï¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×
¡Ö¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤ÈÅÚÉ¶¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡ÎÏ»Î¤¿¤Á¤â¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃåÊª»Ñ¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤ò»¶ºö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë