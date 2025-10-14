¡Ö¤Þ¤¤¤¦¡¼¡×¤Ê¤ªÅ¹¡õ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸·Áª¡ª¡Ø¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡ÙÀÐÄÍ±ÑÉ§¤ÎÂç¹¥¤¤Ê°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÄê¿©²°¡×ÊÔ
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡£Ä«¡¢¥Û¡¼¥¹¤ÇÄí¤Î¤ª²Ö¤Ë¿å¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ë¤â¿å¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£ÀÐÄÍ±ÑÉ§¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤â»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄê¿©¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤ä¤è¤¤¸®¡×¡£Å¹Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¼Â²È¤Î¤è¤¦¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚÄê¿©¡×¤Ç¤¹¡£
º£¤äÁ´¹ñ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Á¥¥óÆîÈÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¾ì¤ÏµÜºê¸©¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥Á¥¥óÆîÈÚ¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤È¤â¤¤¤¨¤ëµÜºê¸©¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¤ª¤°¤é¡×¤Î¥Á¥¥óÆîÈÚ¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Ç¥Á¥¥ó¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¤ä¤è¤¤¸®¤Î¥Á¥¥óÆîÈÚ¤Ï¾¯¤·»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Äê¿©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¥Á¥¥óÆîÈÚ¤¬¤¢¤ê¡¢»°ÌòÂ·¤¤Æ§¤ß¤Î¤è¤¦¤ËÌ£Á¹½Á¡¢¤´¤Ï¤ó¡¢ÎäÅÛ¤¬¤½¤ì¤ò¼è¤ê°Ï¤ß¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤Þ¤º¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎËãÌô¼èÄù´±¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¿Íº¹¤·»Ø¤Ë¤Ä¤±¤ÆÌ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÊª¤Ç¤¹¡£Íñ¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½
¤·¤Æº¸¤«¤é£²ÈÖÌÜ¤Î¥Á¥¥ó¤ò¤Ò¤È¤«¤¸¤ê¡£¿´ÃÏ¤è¤¤´Å¿Ý¤¬À÷¤ß¤¿°á¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡¢¿À¤¬¿Í´Ö¤ËÍ¿¤¨¤¿ºÇ¹â¤ÎÁÏÂ¤Êª¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤ò¤«¤¹þ¤ß¡¢Ì£Á¹½Á¤ÇÀº¿À¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤ä¤è¤¤¸®¤Ï¤´¤Ï¤ó¤¬¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ê¤¦¤¨¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤À¤·¡×¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ªÄÒÊª¤ò¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Î¤»¡¢¤À¤·¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤ªÃãÄÒ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤«¿À¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÀÍÍ¤òÁª¤ÖÁªµó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Æü¹â²°¤Î¼ÒÄ¹¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤¤
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆü¹â²°¡×¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ²Ú²°¤µ¤ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ëñ»Ò¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤«¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤â¤¦ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æü¹â²°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥é¡¦ñ¡¦¥Á¥ã¥»¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¾¥é¡¼¥á¥ó¤Ëñ»Ò¤ÈÈ¾¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢ÀÇ¹þ¤ß690±ß¡£
°Â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ÏËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É»ÝÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÌÍ¡£¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Î¤»¤¿¤¤¤Û¤É¤Î½ÐÍè¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤â¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤Ì£¤Ç¡¢ÊÆ¤Ï¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Þ¤¤¤¦¡¼¡£ñ»Ò¤âÈé¤¬ÇË¤±¤ë¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¹¬¤»¤ò¸Æ¤Ö±ÕÂÎ¡×¤¬°î¤ì¤Þ¤¹¡£
¿©¤ÙÊý¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¡¢ñ»Ò¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î½ç¤Ë¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Êý¼°¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤â¤·¿ÀÍÍ¤òÁª¤ÖÁªµó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÆü¹â²°¤Î¼ÒÄ¹¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¾¾¤Î¤ä¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¤Þ¤¤¤¦¡¼¡×¤ò¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë²æ¡¹¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡ÖÆÀÄ«¥í¡¼¥¹¤«¤ÄÄê¿©¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß590±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âç¤¤Ê¥í¡¼¥¹¤«¤Ä¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ÈÌ£Á¹½Á¡¢¤·¤«¤â¥í¡¼¥¹¤«¤Ä¤ÎÏÆ¤Ë¤Ï¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¾¾¤Î¤ä¤Î¼ÒÄ¹¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì£Á¹½Á¤ò°ì¸ý¤¤¤¿¤À¤¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥í¡¼¥¹¤«¤Ä¤È¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ç¤¹¡£ÆÃÀ½¤Î¥½¡¼¥¹¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÀ°È÷¤·¤¿¤é»î¹ç³«»Ï¡£¥µ¥¯¥Ã¤È¥¸¥å¥ï¡¼¤Ê¥í¡¼¥¹¤«¤Ä¤Ë¡¢³«»Ï£³ÉÃ¤Ç¤Þ¤¤¤¦¡¼Éé¤±¤Ç¤¹¡£»î¹ç¸å¡¢ÇòÈÓ¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Î°á¤È»ÝÌ£¤ò´Þ¤ó¤À¶Ï¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤ª¤«¤º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥¹¤«¤Ä¤Î¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇòÈÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÅ¾¹»¤·¤¿¾¾ÅÄ·¯¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¾¾ÅÄ·¯¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÌÌÇò¤¯Í¥¤·¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿ô¥õ·î´Ö¤â¡¢¶µ¼¼¤Ç¤ß¤ó¤ÊÈà¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤±¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯10·î17Æü¹æ¤è¤ê
Ê¸¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡§ÀÐÄÍ±ÑÉ§
¡Ç62Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£·Ã½Ó¾´¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡×¤Ç³èÆ°¡¢¡Ö¸µÁÄ¡ª¤Ç¤Ö¤ä¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨ÇÐÍ¥¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¸½ºß¡¢¡Ö¤è¤¸¤´¤¸Days¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Î¶âÍËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Î¤Û¤«¡¢YouTube¤äInstagram¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë