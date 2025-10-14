¡Ö¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÆü¤ÎÈ±·¿¡×¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ú3COINS¡Û¶´¤à¤À¤±¤ÇOK¡ª¡ÖÍ¥½¨¥Ð¥ó¥¹¡×
¤ª½Ð¤«¤±¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£¤Î»þ´ü¡£ÍÎÉþ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È±·¿¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤«¤é¡¢½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥Ð¥ó¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥¬¥Ð¥Ã¤È¶´¤à¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Æ¡¢»þÃ»¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥Ä¥¤ー¥ÉÄ´¤ä¥á¥¿¥ë¤Ê¤ÉÂç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò½©¤Î¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¡£
¾åÉÊ¤Ë½©¥àー¥É¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ä¥¤ー¥ÉÄ´¥Ð¥ó¥¹
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ä¥£ー¥É¥Ä¥¤¥¹¥È¥Ð¥ó¥¹¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²óµ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥ì¥Ç¥£¥é¥¤¥¯¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëº£¥·ー¥º¥ó¡£¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥¤ー¥ÉÄ´¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àµ²ò¤«¤â¡£¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÈ±¤ò¶´¤à¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡£¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¤¤ì¤¤¤á¤Î¿§Å¸³«¤â¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ê¤¬¤é¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤¤ì¤¤¤á¤Î¥Ïー¥È·¿¥Ð¥ó¥¹
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¥á¥¿¥ë¥Ïー¥È¥Ð¥ó¥¹¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ê¥Ã¥Á¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¥á¥¿¥ë¤Î¥Ð¥ó¥¹¡£¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤Î¿§¤âÂç¿Í¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£È±¤ò¥¬¥Ð¥Ã¤È¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¶Á¿¤Ç½÷À¤é¤·¤¤¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M