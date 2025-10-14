¹¥¼ý±×¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢M&A³èÍÑ¤Î»ö¶È¾µ·Ñ»Ô¾ì¤Ï35Ç¯¤Þ¤ÇÁý²Ã¸«¹þ¤ß
¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ê6196¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Î»ö¶È¾µ·Ñ°Æ·ï¤ò¼çÂÎ¤Ë¤·¤¿¡¢M&A°Æ·ï¤ÎÃç²ð¤¬¼ç»ö¶È¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÀÑ¶ËÅªM&A¶î»È¤ÇÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ø¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë°ì¸÷G¤ÎÃæ·×¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«
¡¡¹¥¼ý±×³¹Æ»¤ò¥Ò¥¿Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯9·î´ü¡Ê9·î´ü¥Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤13¥«·î·è»»¡Ë¡£¡ÖÇä¾å¹â90²¯3400Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×34²¯5100Ëü±ß¡¢8±ßÁýÇÛ32±ßÇÛ¡×°Ê¹ß¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢¡Ö18.7%Áý¼ý¡¢22.4%Áý±×¡¢40±ßÇÛ¡×-¡Ö28.9%Áý¼ý¡¢23.1%Áý±×¡¢51±ßÇÛ¡×-¡Ö31.2%Áý¼ý¡¢30.2%Áý±×¡¢91±ßÇÛ¡×¤È¤¤¤¦¿ä°Ü¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£25Ç¯9·î´ü¤â¡Ö22.9%Áý¼ý¡Ê223²¯±ß¡Ë¡¢24.1%Áý±×¡Ê84²¯700Ëü±ß¡Ë¡¢180±ßÇÛ¡×·×²è¡£³«¼¨ºÑ¤ß¤Î»êÂè3»ÍÈ¾´ü¤Î¼ÂÀÓ¡Ö144²¯4100Ëü±ß¡¢41²¯1000Ëü±ß¡×¡£
¡¡Âè3»ÍÈ¾´ü¤Î·è»»»ñÎÁ¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤ò¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëM&A¤Ë¤è¤ë»ö¶È·Ñ¾µ¤ò¹Ô¤¦³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯ÈÇ¡ØÃæ¾®´ë¶ÈÇò½ñ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÁ°24Ç¯¤ËÇÑ¶È¡¦²ò»¶¤·¤¿Ìó6Ëü¼Ò¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô¤¬¹õ»ú¾õÂÖ¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢»ö¶È¤Î·Ñ¾µºö¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤·¤ÆM&A¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÏ¶È¼Ô¼ÒÄ¹¤Î¹Ó°æË®É§»á¤â¼«¤é¡Ö¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¤ä¾å¾ì´ë¶È¤Î»Ò²ñ¼Ò¡ÊÇ¯¾¦1²¯±ß¡Á100²¯±ßÄøÅÙ¡Ë¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎM&A¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦¤â¸À¤¤µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Î¥ó¥³¥¢»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡¢µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡¢¼«¼Ò¤Ë¤Ê¤¤µ»½Ñ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡¦¡¦¡¦¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â½ÅÊõÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ûÍ×¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ï¤³¤ó¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Î»ö¶È·Ñ¾µ¤ò¤¹¤ë°Ù¤ÎM&A¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÀøºß»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¡¢Ìó13Ãû5000²¯±ß¡£2035Ç¯¤Þ¤Ç·ï¿ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¸«¹þ¤ß¡×¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¡¦ÇØ·Ê¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤Ë»ß¤Þ¤é¤º¡¢M&AÃç²ð¸æ»°²È¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê2127¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë/M&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ê6080¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¢¡Ë¡×¤âÆ±ÍÍ¡£³ô²Á¤ÏÁÇÄ¾¤ËÇØ·Ê¤ò±Ç¤·¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¸å¼Ô¤Ï»þ²Á3225±ß¤ËÂÐ¤·IFISÌÜÉ¸Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï4175±ß¤È¤¤¤Ã¤¿°ÄÇÛ¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î»þ²Á¤Ï4200±ßÂæÆþ¤ê¸ý¡£Í½ÁÛÀÇ°ú¤¸åÇÛÅöÍø²ó¤ê3.4%¿å½à¡£ROE30ÇÜ¶¯¡¢¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨81%¶¯¤È¹¥ºâÌ³ÆâÍÆ²¼¤Ç¤«¤ÄÌÙ¤±¾å¼ê¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî9Ç¯9¥«·îÍ¾¤Î½¤ÀµºÑ¤ß³ô²Á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï3.34ÇÜ¡£IFISÌÜÉ¸Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï5825±ß¡¦¡¦¡¦