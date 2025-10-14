ÅÁÅýÅª¤ÊÃãÆ«¤«¤é¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¤â¡ªÇë¾Æ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¼çºÅ Æ«´ï»Ô¡ÖÆõÇëº×¡×
Çë¾Æ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆ«´ï»Ô¡ÖÆõÇëº×¡Ê¤Ë¤Ï¤®¤µ¤¤¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯10·î31Æü(¶â)¤«¤é11·î4Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¡¢»³¸ý¸©Çë»Ô¤Î¡ÖÇë¡¦ÌÀÎÑ³Ø¼Ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅýÅª¤ÊÃãÆ«¤«¤é¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Çë¾Æ¤Î¡Öº£¡×¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)¡Á11·î4Æü(²Ð)
³«ºÅ»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ
²ñ¾ì¡§Çë¡¦ÌÀÎÑ³Ø¼Ë3¹æ´Û2³¬¡¡¸òÎ®¼¼(Âç)¡¦(¾®)¡ß2¼¼
½ÐÅ¹»ö¶È¼Ô¡§Æ«¤ÎÅÎ¡¦Æ«Ë¼¾®ÅÄ¡¦¾¾¸÷»³±É¸÷¡¦¾¼±ÀÆ²¡¦Å·Î¶ÍÒ¡¦É÷ÍèË¼¡¦ËÒÌîÍÒ¡¦¾®ÇëÍÒ¡¦¾¡·Ê°Ã¡¦¾¾±À»³¡¦¼·Î¤°Ã¡¦ÀôÎ®»³¡¦ÎÐ±ÉÍÒ¡¦¾¾·îÍÒ¡¦·½°Ã¡¦Æ«²Ú»³¡¦¶¶ËÜÍÒ¡¦Çë¾Æ¤¤¤È¤¦ (18Å¹ÊÞ)
»³¸ý¸©¤ÎÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÇë¾Æ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ëÆ«´ï»Ô¡ÖÆõÇëº×¡×
¸Å¤¯¤«¤éÃã¤ÎÀ¤³¦¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ö°ì³ÚÆóÇë»°ÅâÄÅ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡ÖÆóÇë¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¤È¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÃãÆ«¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤¬½¸·ë¡£
½ÐÅ¹¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê18¤ÎÍÒ¸µ¡¦ÈÎÇäÅ¹¤¬ºîÆ«¤ËÎå¤ó¤ÀÀ®²Ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¡ÖÂçÍÒ½Ð¤·»Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¿ºÌ¤ÊÇë¾ÆºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä
18¤ÎÁÈ¹ç°÷¤¬°ÕÍßÅª¤ËÁÏºî¤·¤¿¡¢Ìó5,400ÅÀ¤â¤ÎÆ«´ï¤¬Å¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¸ÄÀË¤«¤Ê´ï¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¸«±þ¤¨½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡Ö¿·ºîÈ¯É½¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤â°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çë¾Æ¿·ºîÈ¯É½Å¸
¡ÖÆõÇëº×¡×¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·ºî¤ò½¸¤á¤¿Å¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÁÈ¹ç°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºîÆ«¤ËÎå¤ó¤ÀÀ®²Ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤ÎÇë¾Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÄÏ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ÃíÌÜ¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÅ¸
ÁÈ¹ç°÷Í»Ö¤Ë¤è¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿©Âî¤òºÌ¤ë´ï¤ò½¸¤á¡¢²ÈÄí¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê±é½Ð¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥ÞÅ¸¼¨
Íè¾ì¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢4¤Ä¤ÎºîÉÊ¥Æ¡¼¥Þ¤òÀßÄê¤·¤¿Å¸¼¨¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥ì¡¼»®Å¸¡×¡ÖÆ¦»®Å¸¡×¡Ö¥Þ¥°¥«¥Ã¥×Å¸¡×¡ÖÈÓÏÒ¡¦Ð§Å¸¡×¤È¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´ï¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥× ¡ÁÂ¿Æù¿¢Êª¤ÎÈ¿¢¤¨ÂÎ¸³¡Á
ÈÎÇä²ñ¾ì¤Ç¤ª¹¥¤ß¤ÎÇë¾Æ¤Î´ï¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¿ô¼ïÎà¤¢¤ëÂ¿Æù¿¢Êª¤«¤éÁª¤ó¤Ç¿¢¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈ¿¢¤¨¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï500±ß¤«¤é¤Ç¡¢È¤È¤Ê¤ëÇë¾Æ¤Î´ï¤ÏÊÌÅÓ¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µÊÃã¥³¡¼¥Ê¡¼
ËõÃã¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ëµÊÃã¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ï¤Ï¤â¤Á¤í¤óÇë¾Æ¤Ç¡¢²¿¼ïÎà¤â¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê´ï¤òÁª¤ó¤Ç¤ªÃã¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËõÃã(²Û»ÒÉÕ)¤Ï500±ß¡¢àÝàê(²Û»ÒÉÕ)¤Ï400±ß¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥óÇëÎñ¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è
²ñ´üÃæ¡¢ÌÀÎÑ³Ø¼ËËÜ´Û1³¬¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÇëÎñ¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥Á¤Î´ï¤Ë¡¢ÁÈ¹ç°÷¤¬Äó¶¡¤·¤¿Çë¾Æ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿§¤â·Á¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇë¾Æ¤Î¤¦¤Ä¤ï¤Ç¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê´ü´Ö¤Ç¤¹¡£
Çë¾Æ¥¬¥Á¥ã
ÉáÃÊ¤Ï»ÔÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇë¾Æ¥¬¥Á¥ã¡×¤¬¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¤ßÈÎÇä²ñ¾ì¤Ë4Âæ½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
500±ß¤È1,000±ß¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤°¤¤ÆÝ¤ß¤äÈ¤ÃÖ¤¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊºîÉÊ¤«¤é²Ä°¦¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÆ«´ï¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ïÆÃÅµ
´ü´ÖÃæ¤Ë5,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀÇë¾Æ¤Î¡Ö´ï¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢DM»ý»²¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¡¢Çë¤Î¤¦¤Ä¤ï¸ø¼°LINE¤ÎÅÐÏ¿¤ÇÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤ë¡¢Çë¾Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿5Æü´Ö¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÅÀ¤òÃµ¤·¤Ë¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Çë¡¦ÌÀÎÑ³Ø¼Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Æ«´ï»Ô¡ÖÆõÇëº×¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
