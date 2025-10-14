¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û·»¤Ï¡ÈºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¡É¤Î¥«¥Ëµù»Õ¡ÄÌæÊÌ¡¦ÃÓÅÄ¿¿¿Í¤¬£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤Ç½é¤Î£¸¶¯¡Ä¡Ö·»¤ò¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¢¡Âè£·£¸²ó½©µ¨Á´Æ»¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡¡¢¦£²²óÀï¡¡ÌæÊÌ£±£±¡½£±¶üÏ©¸ÐÎÍ¡á£¶²ó¥³¡¼¥ë¥É¡á¡Ê£±£´Æü¡¦¥×¥ì¥É¡Ë
¡¡»Ë¾åºÇËÌÃ¼¤«¤é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÌæÊÌ¤¬£±£±¡½£±¤Î£¶²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¶üÏ©¸ÐÎÍ¤ò²¼¤·¡¢½©µ¨ËÌ³¤Æ»Âç½é½Ð¾ì½é¾¡Íø¡££¶ÈÖ¡¦ÃÓÅÄ¿¿¿Í±¦Íã¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢½é¤Î£¸¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î£±²óÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢³°³Ñ¹â¤á¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤Æ±¦Á°¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£Â³¤¯£²²ó£²»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤â³°³Ñ¤ÎÄ¾µå¤ò±¦Ãæ´Ö¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤ÆÁö¼Ô£²¿Í¤¬À¸´Ô¤·¡¢¡Ö¸å¤í¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ÆÎÉ¤¤ÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£²Æ¤ÎËÌËÌ³¤Æ»Âç²ñ¤Ï¡¢Ìµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤Ç½éÀïÇÔÂà¡£·ãÀï¶è¿ÀÆàÀî¤Ç¸øÎ©¹»¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¿²Ã²ìÃ«¼Â´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢²Æ°Ê¹ß¤ÏÁ´°÷¤¬»Ø£±ËÜÊ¬°Ê¾å¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Á¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÂÇ·â¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£º£½©¤ÏÃÏ¶è½éÀï¤Î±ó·ÚÀï¤«¤é£³Àï£³£²°ÂÂÇ£²£¹ÆÀÅÀ¡£Á´Æ»½éÀï¤Ç¤â£±£±°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢À®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Î·»¡¦Íª¿¿¤µ¤ó¤ÏÆ±¹»£Ï£Â¤Ç¡¢ºò²Æ¤Ï¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¹â¹»£³Ç¯»þ¤Ë¤ÏºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¤ò·×Â¬¡££Î£Ð£Â¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¹ëÏÓ¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤âºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÄÉã¤ÈÆ±¤¸¥«¥Ëµù»Õ¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢Äï¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÍºÉðÄ®¤òÎ¥¤ì¤ÆÌæÊÌ»ÔÆâ¤ÇÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·»¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Âç²ñÁ°¤Ë¡Ö¾¡¤Æ¤è¡×¤È·ãÎå¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·»¤ò¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¿¿¿Í¡£¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤ÏÅì³¤Âç»¥ËÚ¡½°°Àî¼Â¤Î¾¡¼Ô¡£Î®É¹¤Î³¹¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÂÇ·â¤Ç¡¢¶¯¹ë»ä³Ø¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£