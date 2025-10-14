¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª¥¯¥¨¥¹¥È »ÍÆü»Ô»ö¶È½ê°ÜÅ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢»ö¶È³ÈÂç¤È¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤Ë»ÍÆü»Ô»ö¶È½ê¤ò°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡¦µ¢¤ê¤¿¤¤¡¦½¸¤Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¯¥¨¥¹¥È »ÍÆü»Ô»ö¶È½ê°ÜÅ¾
°ÜÅ¾Æü¡§2025Ç¯10·î
Ì¾¾Î¡§¥¯¥¨¥¹¥È»ÍÆü»Ô»ö¶È½ê
½êºßÃÏ¡§»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»ÔÉÍÅÄÄ®4-20 »ÍÆü»Ô»°¸ò¥Ó¥ë 6³¬ (¶áÅ´»ÍÆü»Ô±Ø ÅÌÊâÌó3Ê¬)
¼ç¤È¤·¤ÆÈ¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤Î¸ÜµÒ¤ØIT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë½ÅÍ×µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥¨¥¹¥È»ÍÆü»Ô»ö¶È½ê¡×
2017Ç¯¤Î³«½ê°Ê¹ß¡¢»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤¦¿Í°÷Áý²Ã¤È¶ÈÌ³ÂÎÀ©¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢2025Ç¯10·î¤Ë°ÜÅ¾¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î°ÜÅ¾¤Ï¡¢º£¸å¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹³ÈÄ¥¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢½¾¶È°÷´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤ä¡¢ÂÑ¿ÌÀ¸þ¾å¤ò´Þ¤à¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë²÷Å¬¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·»ö¶È½ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡¦µ¢¤ê¤¿¤¤¡¦½¸¤Þ¤ê¤¿¤¤¡× ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø
¿·»ö¶È½ê¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÀßÈ÷¤ä¡¢³Ø¤Ó¡¦¸òÎ®¤Î¾ì¤òÀ°È÷¡£
ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤È³èÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹ÌÌÀÑ¤Î³ÈÄ¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¡¢¼«¸Ê³Ø½¬¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½
½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄêÀÊ¤òÀß¤±¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹À©¤òÆ³Æþ¤·¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¿ä¿Ê¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò°÷¤¬¼«Á³¤È½¸¤Þ¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë²÷Å¬¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê
½¾¶È°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÑ¿ÌÀ¤Î¸þ¾å¤äBCPÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤Ë¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÌÌÃÌ¤äºÎÍÑ³èÆ°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ñµÄ¼¼¡¦±þÀÜ¼¼¡¢¼«¸Ê³Ø½¬¤ä¶µ°é¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë´Ä¶¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¶È³ÈÂç¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¡£
¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¡Ö»ÍÆü»Ô»ö¶È½ê¡×°ÜÅ¾¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª¥¯¥¨¥¹¥È »ÍÆü»Ô»ö¶È½ê°ÜÅ¾ appeared first on Dtimes.