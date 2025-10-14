¡Ú4¿Í¤Î°äÂ²¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÎºÛÈ½Ãæ¤ÎÂÖÅÙ¤ÈÈ¯¸À¤ÏÊ¢Î©¤¿¤·¤¯¡¢ÌµÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×»à·ºÈ½·è¤ËÈï³²¼Ô°äÂ²¤¬¥³¥á¥ó¥È¡ÚÄ¹Ìî¡¦ÃæÌî»Ô4¿Í»¦³²»ö·ï¡Û
¤ª¤È¤È¤·ÃæÌî»Ô¤ÇÃË½÷4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤Ë»à·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Èï³²¼Ô¤Î°äÂ²¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
ÃÝÆâÌ÷»Ò¤µ¤ó¤Î°äÂ²
¡ÖËÜÆü¡¢Ä¹ÌîÃÏºÛ¤ÏÈï¹ð¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ»à·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¤ÎÈ½·è¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤«¤é2Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÛÈ½¡¢¤½¤·¤Æº£Æü¤ÎÈ½·è¡£º£Æü¤ÏºÊ¡¦Êì¤Î°ä±Æ¤ò»ý»²¤·¤Æ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈ½·è¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤Ï½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¡¦Êì¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÈá¤·¤ß¤È¶ì¤·¤ß¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èï¹ð¿Í¤ÎºÛÈ½Ãæ¤ÎÂÖÅÙ¤ÈÈ¯¸À¤ÏÊ¢Î©¤¿¤·¤¯¡¢ÌµÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤ÆÈ³¤ò¼õ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÊ¡¦Êì¤ÎÍ§¿Í¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¼¤ò¤â¤é¤¤¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯·º¤¬³ÎÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖËÜÆü¡¢ÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹ÌîÃÏºÛ¤¬»à·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤«¤é2Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤ÆºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯È½·è¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏºÊ¡¦Êì¤â°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÈ½·è¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤òÌµ»´¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿»ä¤¿¤Á°äÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÈ½·è¤ÏÅöÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ë¾¤ó¤ÀÈ½·è¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤â¡¢ºÊ¡¦Êì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£Èï¹ð¿Í¤Ë¤ÏÆ¨¤²¤º¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢È³¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÈá¤·¤ß¤äÌµÇ°¤¬À²¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀ¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°äÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¡¢¤»¤á¤Æ¤â¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤âÁá¤¯¡¢¤³¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ß¤Þ¤¹¡£¡×
ÃÓÆâÂîÉ×¤µ¤ó¤Î°äÂ²
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ë¤Ï¡¢ºá¤Î½ÅÂç¤µ¤È¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÈ¤·¤¿¼èÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤²á¤Á¤òÆ¨¤²¤º¤ËÀµÌÌ¤«¤éÄ¾»ë¤·¡¢¿¿Ùõ¤Ë½þ¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á°äÂ²¤Ï¡¢ºá¤Î¤Ê¤¤¿Í¡¹¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¿¤ò·ü¤±¤ÆÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¿Í¡¹¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¶Ì°æÎÉ¼ù¤µ¤ó¤Î°äÂ²
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¿¤ÏÆóÅÙ¤ÈÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤»¤á¤ÆÈï¹ð¿Í¤¬¡¢Èï³²¼ÔÃ£¤ÎÌµÇ°¡¢»ä¤¿¤Á°äÂ²¤Î¶ì¤·¤ß¡¢È½·è¤Î·ë²Ì¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¼«¿È¤ÎÈÈ¤·¤¿½ÅÂç¤Êºá¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ß¤Þ¤¹¡£¡×