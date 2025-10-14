°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¡ª¥æ¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥à¥¹¡ÖÃ¦°á½êÍÑ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥¿¡¼ YKT-S640GM¡×
¥æ¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥à¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È°ÌÃÖ¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ÖÃ¦°á½êÍÑ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥¿¡¼ YKT-S640GM¡×¤ò2025Ç¯10·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¾ì¤Î¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯ÂÐºö¤ËºÇÅ¬¤Ê¡¢°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÃÈË¼´ï¶ñ¤Ç¤¹¡ª
¥æ¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥à¥¹¡ÖÃ¦°á½êÍÑ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥¿¡¼ YKT-S640GM¡×
²Á³Ê¡§6,980±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·îÃæ½Ü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥æ¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥à¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²ÈÅÅÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥æ¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥à¥¹.com¡×Â¾¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É
¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W17¡ßD13¡ßH26cm
½ÅÎÌ(Ìó)¡§1.4Kg
¥³¡¼¥ÉÄ¹(Ìó)¡§2.1m
¾ÃÈñÅÅÎÏ(50Hz/60Hz)¡§¶¯640W¡¢¼å400W
µ¡Ç½¡¦°ÂÁ´ÁõÃÖ¡§¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¡¢²¹ÅÙÄ´Àá¡¢¶¯¼åÀÚÂØ¡¢1/2/4»þ´ÖÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼¡¢Å¾ÅÝ¥ª¥Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢²¹ÅÙ²á¾ºËÉ»ßÁõÃÖ
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
Åß¤Î´¨¤¤Ã¦°á½ê¤Ç¤Î¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯ÂÐºö¤ËºÇÅ¬¤Ê¡ÖÃ¦°á½êÍÑ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥¿¡¼ YKT-S640GM¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÆÏ¤¯¥³¡¼¥É¡¢ÆÏ¤¯°Â¿´¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÀöÂõµ¡ÍÑ¤Ê¤É¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¤âÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤Ç¤¤ë2.1m¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥É¤òºÎÍÑ¡£
±äÄ¹¥³¡¼¥É¤ò»È¤ï¤º¤ËÂ¸µ¤òÃÈ¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤É¤Î´í¸±¤ò¸º¤é¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤ÊÅß¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°¤Ç±¿Å¾¤òON/OFF¤¹¤ë¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¾Ã¤·Ëº¤ì¤Ë¤è¤ëÌµÂÌ¤ÊÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ä²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¡¢¾Ê¥¨¥Í¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¤·¤¿°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤°ÌÃÖ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç¤â°Â¿´¤Î2.1m¥í¥ó¥°¥³¡¼¥É
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ò¡¼¥¿¡¼¤è¤ê50cmÄ¹¤¤2.1m¤ÎÅÅ¸»¥³¡¼¥É¡£
¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÃ¦°á½ê¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥¤¥ìÅù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¶õ´Ö¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤ä¥¥Ã¥Á¥óÅù¤Î¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¤âÅÅ¸»¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¸µ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥É¤ËÂ¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸úÎ¨Åª¤ËÃÈ¤á¤ë¡Ö¾å²¼2ÃÊ¥ë¡¼¥Ð¡¼¡×
ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¹¤°¤Ë²¹É÷¤¬½Ð¤ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢´¨¤¤Æü¤âÁÇÁá¤¯ÃÈ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿á½Ð¸ý¤Î¥ë¡¼¥Ð¡¼¤Ï¾å²¼2ÃÊ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤Æ³ÑÅÙÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¸µ¤ÈÉ¨¼þ¤ê¤Ê¤É¡¢²¹¤á¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸úÎ¨¤è¤¯²¹É÷¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾Ê¥¨¥Í¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡Ö¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤È³Æ¼ïµ¡Ç½
¿Í¤ÎÆ°¤¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°Åª¤ËON¡¦OFF¤¹¤ë¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¡£
¼êÆ°¤ÇÁàºî¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¾Ã¤·Ëº¤ì¤Ë¤è¤ëÌµÂÌ¤ÊÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ä²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÄê¤Î²¹ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë±¿Å¾¤òµÙ»ß¤¹¤ë²¹ÅÙÀßÄê¥â¡¼¥É¤ä¡¢1¡¦2¡¦4»þ´Ö¤ÎÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼µ¡Ç½¡¢Å¾ÅÝ»þ¤ËÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤ë¡ÖÅ¾ÅÝ¥ª¥Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¡¢ËÜÂÎ¤¬°Û¾ï¤Ë²ÃÇ®¤·¤¿ºÝ¤Ë±¿Å¾¤òÄä»ß¤¹¤ë¡Ö²¹ÅÙ²á¾ºËÉ»ßÁõÃÖ¡×¤âÅëºÜ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤âÃÖ¤±¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
Éý17cm¡¢±ü¹Ô¤13cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤Ç¡¢Ã¦°á½ê¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Î¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â¼ê·Ú¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤âÌó1.4kg¤È·ÚÎÌ¤Ê¤¿¤á¡¢Éô²°¤«¤éÉô²°¤Ø¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ÎºÝ¤â¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë2¿§¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥Û¥ï¥¤¥È(W)¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥°¥ì¡¼(H)¤Î2¿§Å¸³«¡£
¤ªÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¥¤¤Ê¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥°¥³¡¼¥É¤È¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢Åß¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥¿¡¼¡£
¤´²ÈÄí¤Ç¤Î¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯ÂÐºö¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¥æ¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥à¥¹¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÖÃ¦°á½êÍÑ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥¿¡¼ YKT-S640GM¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post °ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¡ª¥æ¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥à¥¹¡ÖÃ¦°á½êÍÑ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥¿¡¼ YKT-S640GM¡× appeared first on Dtimes.