moxymill¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡ÖSugar¡ßBitter¡×°ú¤Ã¤µ¤²½ÂÃ«¤Ç¡ÈCUTE¡ÉÁ´³«¥é¥¤¥Ö
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦moxymill¤¬5ËçÌÜ¤È¤Ê¤ëÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSugar¡ßBitter¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢13Æü¤ËÅìµþ¡¦SHIBUYA STREAM °ð²Ù¶¶¹¾ì¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¡õÂçÀ¹¶·¡ªmoxymill¡ÖSugar¡ßBitter¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ
¡¡moxymill¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤´¤È¤Ë¡ÖSWEET¡×¡ÖPOP¡×¡ÖCOOL¡×¤Ê¤É¤Î°Û¤Ê¤ëCharm¡Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¤ò»ý¤Á¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈCharm¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£9Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖSugar¡ßBitter¡×¡ÊCharm¡§CUTE¡Ë¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤ÎW¼çÂê²Î¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2Éô¹½À®¤Ç¼Â»Ü¡£Âè1Éô¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó°áÁõ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖHigher¡×¡ÊCharm¡§CRUSH¡Ë¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖLiving Free¡×¡ÊCharm¡§POP¡Ë¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖKnight Rising¡×¡ÊCharm¡§COOL¡Ë¤Ç¤ÏÉ½¾ð¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£MC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î1¥·¡¼¥ó¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÈºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¸òÎ®¤â¤¢¤ê¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖSugar¡ßBitter¡×¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥³¡¼¥ë¤¬½ÂÃ«¤Î¶õ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2Éô¤Ç¤Ï°áÁõ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¡Ö¤á¤í¤á¤í¤Í¤Ã¤Æ ¥á¥í¥á¥í¤Í¡×¡ÊCharm¡§SWEET¡Ë¤ò´Þ¤àÁ´4¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç²ñ¾ì¤òÀ÷¤á¾å¤²¤¿moxymill¡£5th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¡õÂçÀ¹¶·¡ªmoxymill¡ÖSugar¡ßBitter¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ
¡¡moxymill¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤´¤È¤Ë¡ÖSWEET¡×¡ÖPOP¡×¡ÖCOOL¡×¤Ê¤É¤Î°Û¤Ê¤ëCharm¡Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¤ò»ý¤Á¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈCharm¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£9Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖSugar¡ßBitter¡×¡ÊCharm¡§CUTE¡Ë¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤ÎW¼çÂê²Î¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2Éô¤Ç¤Ï°áÁõ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¡Ö¤á¤í¤á¤í¤Í¤Ã¤Æ ¥á¥í¥á¥í¤Í¡×¡ÊCharm¡§SWEET¡Ë¤ò´Þ¤àÁ´4¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç²ñ¾ì¤òÀ÷¤á¾å¤²¤¿moxymill¡£5th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£