½ÐÀîÅ¯Ï¯¡õ¾¾ºäÂçÊå¤¬¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡ÉÈäÏª¡¡¥¹¥¤¥«¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤ÇÅçº¬¤Î³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¥Ý¡¼¥º¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµå¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê45¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀèÆü¡¢¥¹¥¤¥«¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤òÃå¤ÆÅçº¬¸©¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ê61¡Ë¤È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¥¹¥¤¥«¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤Î¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡É¤òÈäÏª¤·¤¿½ÐÀîÅ¯Ï¯¡õ¾¾ºäÂçÊå»á
¡¡¾¾ºä»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö½ë¤¤Ãæ¤Ç¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯½¼ÅÅÎ¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åçº¬¸©¤Ï¾ì½ê¤â¿ÍÊÁ¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿ µÙ·Æ¤ÇÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤ªÞ¯Íî¤Ê¥«¥Õ¥§¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÅ¹Æâ¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤¬¤ªÅ¹¤Î³°¤Î¼«ÈÎµ¡¤Ç¤âÇã¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹ ¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤âÌîµå¾¯Ç¯¤¿¤Á¤È¤ÎÇ®¤¤¾¡Éé¤ä¿§¡¹¤Ê¹¬¤»¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½ÐÀî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥«¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë»Ñ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÉðÁê¤Î°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤È²£ÉÍ¹â¹»½Õ²ÆÏ¢ÇÆÊ¿À®¤Î²øÊª¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÅçº¬¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¥¹¥¤¥«¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤Î¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡É¤òÈäÏª¤·¤¿½ÐÀîÅ¯Ï¯¡õ¾¾ºäÂçÊå»á
¡¡¾¾ºä»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö½ë¤¤Ãæ¤Ç¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯½¼ÅÅÎ¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åçº¬¸©¤Ï¾ì½ê¤â¿ÍÊÁ¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿ µÙ·Æ¤ÇÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤ªÞ¯Íî¤Ê¥«¥Õ¥§¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÅ¹Æâ¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤¬¤ªÅ¹¤Î³°¤Î¼«ÈÎµ¡¤Ç¤âÇã¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹ ¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤âÌîµå¾¯Ç¯¤¿¤Á¤È¤ÎÇ®¤¤¾¡Éé¤ä¿§¡¹¤Ê¹¬¤»¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½ÐÀî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥«¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë»Ñ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÉðÁê¤Î°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤È²£ÉÍ¹â¹»½Õ²ÆÏ¢ÇÆÊ¿À®¤Î²øÊª¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÅçº¬¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£