¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Abema¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¡Ê¸å12¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃËÀ¤«¤é¼õ¤±¤¿¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¿¹¡£¼þ°Ï¤ËÁé¤»¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÃËÀ¤ÎÊý¤«¤é¡È¤¨¡¼¡¢²¿¥«¥Ã¥×¤«¤é²¿¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡Ö¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾éÃÌ¤À¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤¨¤ÐOK¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤ëÁ°¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤·¡×¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¾ì¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÈºáÉä¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¤ÎÉ½¾ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥×¿ô¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¡Ê½÷À¤À¤Ã¤¿¤é¡Ë¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¸º¤é¤µ¤º¤ËÁé¤»¤¿¤È¤«¡¢¥Ö¥é¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤Î¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¿ôÊ¹¤¤¤Æ°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¡©¡×¶ì¸À¤Ë¶¦±é¤Î¾¾±¢»û¤Ï¡ÈÈ¿·â¡É¡£¡Ö½÷À¤¬ÃËÀ¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë»þ¤ËÇ¯¼ý¤¤¤¯¤é¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤°ÕÌ£¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£