スタバ、冬季限定『ピーチティー with ハニージンジャー』『ヘーゼルナッツホワイトモカ』がセブン-イレブンに登場
スターバックスが展開する冬季限定シリーズ「スターバックス（R） WINTER COLLECTION（TM）」から、ホット専用の新商品『ピーチティー with ハニージンジャー』と『ヘーゼルナッツホワイトモカ』が、全国のセブン-イレブン限定で21日より発売される。シリーズとしては初めて2種類のフレーバーを同時展開し、寒い季節にぴったりの“カフェ気分”を自宅や外出先でも楽しめるラインナップとなっている。
【画像】ピーチ色でかわちい⋯！パッケージもテンション上がる『ピーチティー with ハニージンジャー』
同シリーズは「冬のカフェで過ごすようなあたたかさとワクワク感」をコンセプトに、心をほっと癒やすような贅沢な味わいを追求したホット専用のペットボトル飲料。今年は初の2フレーバー展開で、異なる香りと味わいが楽しめる。
『ピーチティー with ハニージンジャー』は、ジューシーな酸味とやさしい甘みを引き出したピーチの風味に、紅茶を合わせたホットフルーツティー。とろける蜂蜜の甘さとジンジャーの爽やかな香りを加え、ピーチのフルーティーな香りがふんわり広がる、寒い季節に気分を高めてくれる一杯だ。
一方の『ヘーゼルナッツホワイトモカ』は、冬の定番ホワイトモカにヘーゼルナッツの香ばしさをプラス。スターバックス厳選のコーヒーとまろやかなミルクに、ホワイトチョコレートの柔らかな甘みが重なり、温もりの中に贅沢さを感じられる味わいとなっている。
パッケージもそれぞれのフレーバーの世界観を表現。『ピーチティー with ハニージンジャー』はピンクや蜂蜜色を基調に、ピーチやジンジャーのモチーフをあしらった色鮮やかなデザイン。『ヘーゼルナッツホワイトモカ』は、カフェの温もりを感じさせる柔らかな色調に、ヘーゼルナッツのイラストと紫のアクセントカラーを配している。いずれも中央にはブランドを象徴するサイレンロゴを配置し、スターバックスらしい洗練された印象に仕上げた。
内容量はいずれも280mL。『ピーチティー with ハニージンジャー』は税別220円、『ヘーゼルナッツホワイトモカ』は税別240円。全国のセブン-イレブンで取り扱われる（一部店舗を除く）。
