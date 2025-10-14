ÇµÌÚºä46Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¡¢¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢½éÄ©Àï¡¡¡ÈÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¡É¤Î¿ô¡¹¤òºÌ¤ë
¡¡28ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖB.L.T.2025Ç¯12·î¹æ¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¡¦6´üÀ¸Ï¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¤È¤¹¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÀß¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ä´¶À¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢6´üÀ¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ïÌÌ¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥í½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÂç±Û¤Ò¤Ê¤Î
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¡£º£²ó¤Ï¡ÈÄÉÁÛ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ã¯¤Î¿´¤Ë¤â¤¢¤ë¡Öµ²±¤ÎÃæ¤ËÌ²¤ëÈþ¤·¤¤¿Í¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤¿¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤ä¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢Âç±Û¤¬ËÂ¤°¡ÈÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¡É¤Î¿ô¡¹¤¬¥Ú¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö46Ìä46Åú¡×´ë²è¤â¼ýÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¿·¶Ê¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÝ¯ºä46¤«¤é¡¢½éÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±óÆ£Íý»Ò¤È½é¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÂ¼°æÍ¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±ºî¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿°æ¾åÍüÌ¾¤Î¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤â·ÇºÜ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤È¸½ºßÃÏ¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
