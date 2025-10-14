タレントのドーキンズ英里奈（33）が14日、自身のSNSを更新。鹿児島から名古屋に引っ越すことを報告した。

「鹿児島を離れます」と書き出し、「鹿児島に移住してから約3年、夫が離職することになったので鹿児島を離れることになりました」と報告した。

ニュージーランド人の父と日本人の母を持つドーキンズは20年に一般男性との結婚を発表。不妊治療の末、今年4月に第1子妊娠、同6月に出産を報告していた。

「最初は鹿児島？！行ったこともないし知り合いもいないし大丈夫なの？！と思っていたけれど、とってもとってもとっても楽しかった。食べ物は美味しいし…温泉天国だし…出会った方々が素敵な方ばかりで、大好きな場所と思い出が沢山できました。寂しさでいっぱいですが、また旅行で行きます」と振り返った。

「鹿児島で過ごした時間は東京にいた頃と比べてとても穏やかに時が流れていてゆっくり軽い心で過ごすことができたと思います。鹿児島で家族も増えました。第三の故郷になった鹿児島！大好きです」と鹿児島への思いをつづった。

「秋から私は名古屋で子育てをします。中部エリアに帰ってまいりました。ベビーをみながらの引っ越し作業は大変だけど頑張るぞー！」と締めくくった。