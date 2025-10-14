4人組バンド「SEKAI NO OWARI」のSaori（39）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。ボーカルのFukaseの誕生日をお祝いした。

Saoriは「ハッピーバースデー深瀬氏！」と書き出し、13日に40歳を迎えたボーカル・Fukaseの誕生日をお祝いし、東京での凱旋（がいせん）公演も決定しアジアツアー中に撮影された、料理を前に寄り添う“仲良し2ショット”をアップした。

続けて「同じ幼稚園、小学校に通って 中学から色んなことを話すようになって 高校では色んなものを一緒に見るようになって 大学から『世界の終わり』という 変な名前のバンドを始めたね。 もう三十五年くらい経つね〜 速いわ」とつづり、バンドメンバーでありながら幼なじみでもあるFukaseとの思い出を回顧し、同じ色のトップスを着用した2ショットなども披露。

最後の写真には「アジアツアー帰りの深瀬くんを祝うために子どもたちが家をデコって待っててくれた」とつづり、メンバーの子どもたちがFukaseの誕生日を祝うために壁一面に飾りつけを施し「FUGA40」と書かれたバルーンなどで飾られた“ほっこりショット”も披露した。

この投稿にファンからは「なんて素敵な40歳」「FUGA40笑 可愛すぎる」「深瀬くんは幸せ者ですね〜〜〜」「子供達からのサプライズに深瀬くん喜んでくれたかな？」「愛溢れてますね」など絶賛の声が多く寄せられている。