首位の鹿島は１４日、代表ウィークによる中断からの再開試合となる第３４節神戸戦（１７日・ノエスタ）に向け、非公開練習で調整した。

＊ ＊ ＊

紛れもない「大一番」を迎える。勝ち点で並ぶ２〜４位との差は５。３連覇を狙う４位神戸との直接対決は、Ｊ１の覇権争いの行方を大きく占う一戦となる。

かねて神戸へのリスペクトを口にするＦＷ鈴木優磨は「選手個々のレベルが高く、サッカーとしても徹底してくる部分がある。監督もよく言ってますが『自分たちのサッカーをしよう』だけじゃ勝てないチーム。誰が出ても、彼らのサッカーには力強さがある。そこに対して負けないようにやっていく」と力を込めた。

鹿島は１０戦負けなしと好調を維持したまま中断期間を迎えたが、チームにとっては課題と向き合う期間にもなったという。鈴木は「（中断前のガンバ戦（０△０）は、前線の切り替えが僕を含めてよくなかった。神戸にそこで上回られたら厳しい展開になる」とチームとして意思疎通を図ったことを明かし「自分たちのサッカーもアップデートできたいい期間だった」と振り返った。

神戸の立場から「大一番」を見ると、引き分けも許されず、勝ち点３のみが必要な状況。現時点で５差をつけている鹿島には幾分かの“余裕”があることは事実だが、鈴木は相手の心情を逆手にとることの重要性を説きつつも「勝ち点１でいいとかって気持ちは全くない。必ず勝ち点３を狙いにいく」とうなずいた。