俳優の宅間孝行と昨年１２月にモーニング娘。を卒業した石田亜佑美が１４日、大阪市内でタクフェス第１３弾「くちづけ」（来月２４日〜２６年１月８日、梅田芸術劇場シアタードラマシティほか）の合同取材会に出席した。

今作は宅間が作・演出を手がけ、１３年には映画化された名作で「タクフェス」初挑戦の石田は主人公の娘・阿波野マコ役を演じる。

宅間の「『そうそうたるメンバーがマコを演じてきましたが、私がナンバーワンになってやる』と非常に心強いコメントをいただきまして」と真顔でのトークに、石田はすぐさま「言ってません！」と恐縮しながら否定するなどタジタジとなった。

映画版では同役を務めた俳優の貫地谷しほりがブルーリボン賞に輝いた難役。再び宅間から「負けませんよね？」と振られ、最後には「わかりました。超えます！」と意気込んだ。

「くちづけ」は５年ぶりの再演で、初演から主演を務める俳優の金田明夫と宅間自身が出演するのは今回で最後となっている。１２月１８〜２１日に梅田芸術劇場シアタードラマシティで開催される大阪公演のほか、６都市で上演予定。