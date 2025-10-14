フリーアナウンサーの新井恵理那さんが自身のインスタグラムを更新。13日に終了してしまった「EXPO 2025 大阪・関西万博」に行けなかった悔しさをつづりました。

【写真を見る】【 新井恵理那 】 「一生の後悔ができてしまいました」 大阪万博に行けず「後悔」 「次の万博…いつだろうなぁ」





新井さんは「とうとう閉幕してしまいましたね…（ ; ; ）」と悲し気に書き出し、「先月、急遽大阪に行くことになったので混んでいてもいいから万博に!と、夜中もずっと予約を試みたのですが、チケットが取れず…」と、努力の甲斐なく行けなかったことを報告しました。

続けて、「ちょうど出産時期と重なってなかなか行けなくて、涼しくなったら行こうと思っていたらもう終わっちゃう！？と焦って…」と赤ちゃんを伴っての来場に、タイミングを見計らっていた様子をつづりました。

新井さんは「#大阪関西万博 開幕1000日前イベントのMCをした日からずっと楽しみにしてきたのに、一生の後悔ができてしまいました」と、開催前のイベントに自身が関わっていながらも、来場が叶わなかったことを悔やんでいるようでした。

つづけて「成仏できない気持ちにより、 かわりに行ったUSJではお化けになりました。笑」と、代替案としてUSJを訪れ、憂さを晴らしたことを明かしました。









新井恵理那さんは「チャイルドスイッチでひとりで鑑賞したチェンソーマン☆見られるのは嬉しかったけど、なんだか複雑な気持ちにもなった。ひとりでみてもなぁ。笑」「恥ずかしげもなく自撮りしたけど☆笑」と、投稿。









続けて「1枚目は、交代中にとりあえずお土産を買って一息ついていた時の画像です」と、心のモヤモヤを抱えた内情を吐露しつつ、「次の万博…いつだろうなぁ。」と、いまだ後ろ髪をひかれている様子でした。









この投稿にフォロワーからは「万博と出産時期が重なったことは、今後お子さん達が成長した時にお話し出来る素敵なエピソードになりますね」「５年後の万博は、サウジアラビアで開かれると言われていますね」「次回国内で万博開催される際はお孫さんと一緒に行けたら良いですね」と、なぐさめのコメントが寄せられていました。



2023年4月、新井恵理那さんは、インスタグラムで『結婚』『妊娠』したことを公表。2023年10月、第一子出産。今年4月、第二子出産を報告しています。

【担当：芸能情報ステーション】