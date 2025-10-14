スピードワゴン井戸田潤（52）が14日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。漫才のツッコミ役としてブラックマヨネーズ小杉竜一、アンタッチャブル柴田英嗣と一緒にゲスト登場し、活動休止中の相方小沢一敬の近況について話した。

井戸田がスピードワゴン結成について話した。小沢とは、1994年4月に名古屋NSC（吉本総合芸能学院名古屋校）に入学した同期。98年にコンビを組むようになった。

当初は別々のコンビだったが井戸田は「小沢が名古屋の吉本の中ではまあ優秀だった。大阪のトーナメント番組で初めて名古屋のコンビが優勝した。それが小沢さんだった」と話して、そのまま天井を見て手を合わせながら「その小沢さんが…」と目を閉じると、MCハライチ澤部佑が「まだ、亡くなってないです、ヒゲぼうぼうで都内にいるでしょ」と小沢が仙人のようなひげ面になっている情報を井戸田にぶつけた。

するとMCの神田愛花が「ひげ、剃ったらしい」と小沢がスッキリした顔だちに変貌した最新の近況について報告。さらに井戸田が「なんかわかんないけど、（チュートリアルの）徳井くんと河本準一とウチの相方が3人で飲んでた。そこにたまたまいたのか、もともといたのか分からないけど、長州力さんのインスタだったんですよ。長州さんのインスタに小沢さんの写真があがっていた」と話した。

澤部は「“復帰”がそれですね、良かった。“メディア復帰”」とつぶやくように話していた。

9月19日の長州の公式Xには、チュートリアル徳井、課長次長の河本、小沢が3人一緒の写真となって掲載されていた。

小沢は「週刊文春」が報じたダウンタウン松本人志に関する報道の中で、松本と行動していたなどと伝えられた。そして昨年1月に活動休止を発表した。松本はこの報道をめぐり文春側を提訴したが、昨年11月訴状を取り下げ訴訟は終結している。