¡Úµð¿Í¡ÛËÙÆâ¹±É×»á¤¬¸ÅÁã¤Î£Æ£ÁÊä¶¯Êý¿Ë¤Ë°ÛµÄ¡Ö¼«Á°¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸µ´ÆÆÄ¤ÇÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£·¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡££Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇÔÂà¤·¤¿µð¿Í¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ»á¤Ï¡Ö¼«Á°¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥¢¥Ã¥×¡£¡Öµð¿Í·³¤Î£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤êÁáÂ®¡¢¿·Ê¹¤Î°ìÌÌ¤Ë¤Ïµð¿Í¡ØÀèÈ¯Êä¶¯¡Ù¤È¤Î¸«½Ð¤·¤¬¡£Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¼ÂºÝ¤ËÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ë°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊä¶¯Êý¿Ë¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¿¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¤ò½¸¤á¤Æ¸Ç¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ÎÀè¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó£Æ£ÁÊä¶¯¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤ê¤ã¼«Á°Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¶ñ¹ç¤Ç°ì»þÅª¤Ê¡Ø¤Ä¤Ê¤®¡Ù¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤â¤¢¤ë¤µ¡£°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ê¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ø¤Ä¤Ê¤®¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¡Ø¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¡Ù¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¿¿¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡×¤È¹ø¤ò¿ø¤¨¤¿°éÀ®¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¸ÅÁã¤ò»×¤Ã¤Æ¤ÎÄó¸À¤À¡£¡ÖÍè½µ¤Ë¤Ï¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£µð¿Í¤Ë¤Ï¿¤Ó¤·¤í¤Î¤¢¤ë¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ËèÇ¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£Èà¤é¤ÎÁÇ¼Á¤ò¸«È´¤¤É¤¦°é¤Æ¤¿¤¤¤«¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤ÁËÜ¿Í¤Ë¤âÅÁ¤¨¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Æ¤¢¤²¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ÇµÞ¤¤ç°ì·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò²¿¿Í¤â¤ß¤Æ¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È°é¤Æ¾å¤²¤¿¼«Á°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¸¤¨È´¤Áª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡ØÊä¶¯¡Ù¤¹¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤âÂ¤ê¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡Ø¶¯²½¡Ù¤·¤Á¤ã¼ã¤¤¤â¤ó¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½Ð¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤Èµð¿Í¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÄ¹´üÅª¤Ê»ëÌî¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡