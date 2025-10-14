平愛梨、息子たちがおかわり連発した夜ごはん公開「4男児ですぐ完食」
【モデルプレス＝2025/10/14】タレントの平愛梨が10月14日、自身のInstagramを更新。息子たちから「おかわり」連発だった夜ごはんを公開した。
【写真】平愛梨「4男児ですぐ完食」子供たちに人気の手料理
平は、息子4人分のミートソーススパゲティと付け合わせのサラダやわかめスープが並ぶ彩り豊かな食卓を公開。料理の盛り付けは「残されるのが嫌」という理由から、お皿に少しずつ盛る工夫をしていることを明かし、「今日は少し多く入れちゃったかな？！と思ったけど皆んなペロリ」と報告した。「おかわりください！と言われ入れてると他兄弟もおかわり」「茹でたパスタ350gは4男児ですぐ完食」と驚きをもってつづっていた。
この投稿には「栄養満点の食卓」「美味しそう」「食べ盛りの4兄弟が可愛い」「4兄弟のママ、尊敬する」などの反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表の長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
